韓國議員涉挪用慰安婦捐款　消費217次做按摩、吃烤肉甚至交罰款

韓國無黨籍議員尹美香多年前因涉嫌違法挪用超過1億韓元（約65萬港幣）的「慰安婦照護」捐款遭起訴，10月4日有關具體貪污明細公開，發現她涉將捐款用在烤肉店、按摩，甚至連交通罰單及個人所得稅都是用貪污贓款繳納。



根據《朝鮮日報》報道，尹美香因在2011年至2020年，擔任韓國「挺身隊問題對策協議會」理事長期間，將超過1億韓元的慰安婦受害者贊助金用於私人用途，還因涉嫌非法收取政府和地方自治團體高達數億韓元的補助金，在去年9月遭到韓國檢方起訴，但具體貪污明細被直到昨日才被公開。

韓國法務部文件顯示，尹美香共消費217次，累積金額達1億37萬韓元（約89萬港幣），消費場所遍及排骨店、豬肉專賣店、零食店、腳底按摩店、交通超速罰單。2018年還將一筆備註寫有「尹美香代表繳納綜合所得稅」的25萬韓元（約1600港幣）款項，從協會匯到私人帳戶。

報導指出，尹美香案於去年9月被起訴，今年8月首次出庭受審時，在法庭上矢口否認對她的貪污指控，並強調自己在過去30年裏，「作為活動家活得問心無愧」。該案目前仍在一審階段，由於尹美香方面提出檢方沒有特定公訴事實，導致審判準備過程拉長。

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