紐約地鐵乘客月台突被推險墮軌　29歲疑犯翌日重臨事發地被捕

撰文：TVBS新聞網
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紐約市地鐵發生驚悚的隨機攻擊案，一位29歲非裔女子趁列車快進站時，猛推前方等車乘客，所幸受害者沒掉下鐵軌，但身心也受到不小傷害，警方隔天在同一地鐵站逮捕了女嫌犯。

一小群乘客在地鐵月台等車來，誰也沒想到下一秒，會出現驚悚一幕。 目擊者：「這太瘋狂太難以置信了。」 事件發生在紐約市週一中午，曼克頓時報廣場地鐵站，監視器上這名29歲的非裔女嫌犯，原本和其他人相安無事，卻趁列車進站時，突然猛推前方的42歲受害者，接着裝沒事一樣迅速閃人。

遠洛克威鎮的29歲女嫌埃格巴拉，被以涉嫌謀殺起訴，警方表示週二時，他們在同個時報廣場地鐵站，找到她逮捕。

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所幸受害者沒掉下鐵軌，送醫後已無大礙，由於嫌犯與受害者素不相識，警方判定為隨機攻擊事件，而官方數據顯示，今年紐約地鐵總體犯罪率下降超過15%，最近一個月卻大增快43%，光以這週來看，犯罪率更狂飆到121%。

受害者哈維爾：「從沒想過會遇到這種事，我超慘臉腫了鼻子斷掉，下巴也裂掉了，有人該為此負責。」 社會團體呼籲紐約市政府，加派一兩百位州警和國民警衛隊，但紐約市長白思豪表示，由於訓練環境不同，引進國民警衛隊，恐怕對地鐵維安幫助不大。

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