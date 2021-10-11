美國男用AirTag尋回被盜滑板車「物歸原主」過程戲劇性

紐約一位網路安全新創公司的行天政總裁Dan Guido的電動滑板車在8月2日晚上被盜。不過他並沒因此而慌張，因為他在他的黑色滑板車內用黑色膠帶藏了兩個蘋果AirTags。



第二天，他開始在藍牙追蹤器的幫助下尋找車輛的位置，猜猜看他找到自己的滑板車了嗎?

Guido在位於紐約市的Trail of Bits工作，這是一家網路安全研究和諮詢公司，為國防、科技、金融和區塊鏈行業的客戶提供服務。他在一系列推文中記錄了他尋找滑板車的過程，分享了他在這個瘋狂旅程中的挑戰和成功。

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「我的滑板車上週被偷了，小偷不知道我在裏面藏了兩個Airtags。」他表示。

其實第二天他就可以從尋找功能中，查到自己的東西的大約方位在哪裏了。但是他實際想要執行起來的時候，卻發現這樣是不夠的。他發現不管他是要進入商店，或是去敲一個陌生人家的門，通常銷贓的商家，潛在買到贓物的人或者直接是小偷本人都應該不會願意與他合作，並且他們很可能根本不熟悉Airtags而造成很多誤會。

他起初騎車到附近的地點去試圖找滑板車，還帶着鎖打算一發現滑板車就先把車子找地方鎖上。但是他沒有找到，而更糟的是，他隔天必須出差到外地許多天。他表示有點擔心之後自己的尋找之旅有可能會失敗，因為Airtags上的一些會發出聲音的功能會暴露它的身份。

根據蘋果在6月發送過AirTags的更新，如果在8至24小時內的時間內AirTags與主人分開，它們會發出聲音。而在更新之前，設定是與主人離開3天才會發出聲音。

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不過，幸好沒有人發現這些追蹤裝置，當Guido從出差中回到家中時，他再次進行尋找。並且向警方報案，但是員警因為不熟悉AirTags，拒絕陪他走入店家或是幫他敲陌生人的房門。

他只好耐心地向警方解釋AirTags的原理，並且表示他不要求警方做出違法的事情，還表示只要花他們一個小時的時間，結果他說服了警方。兩名員警願意陪他。

然後，他發現滑板車位於高度可疑的區域：一家電動自行車商店。他與兩名員警走進了店家。而他發現他的電動滑板車就在店內。

店員對他的說法表示懷疑：他怎麼證明這就是他的滑板車？ 然後他讓附在滑板車內Airtag播放聲音出來、這還不夠說服店員。他又打開他的配對好的滑板車APP，最終讓店員心服口服。

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接下來，就輪到店員開始想辦法辯解了 ，贓車是哪來的？

他們解釋說這是一位女士送來的，送來時抱怨了煞車有問題，所以他們把車把的電源線剪斷了，還把煞車拆了。Dan Guido表示，很明顯這不是修煞車的正確方法。

接下來員警對店員進行了詢問，像是到底是誰賣給他們的、收購的時候有沒有向對方要求出示擁有權的證明……而Dan Guido看到店內有監視器，他基本上並不那麼相信店員的說法，跟員警講可以叫他們調出上週的閉路電視畫面。他還跟員警說「如果他們沒有給你畫面，那一定是他們刪除了。」

Dan Guido把他的滑板車推向店外，但是有一名店員因為發現自己變成疑犯而變得相當激動，還過來跟他說：「你這樣做沒有好處。」

不過，出乎他意料之外的是，另一名在店內與警方配合的店員倒是相當合作，的確提供給警方當天的錄影畫面，而且證實了的確是一名女士推着他的滑板車拿來賣的。接下來，就是警方的事情了。

最終，故事皆大歡喜。他到分局填寫了一份報案文件，並且與兩名巡警擊掌。員警表示，他們已經根本不記得上次他們解決自行車竊案是什麼時候了。另外，Dan Guido教了兩名員警如何使用Airtags，然後跳上他的滑板車回家。

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