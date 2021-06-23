紐約兩童遇街頭槍擊案　疑犯狂開6槍　姐姐肉身保護5歲弟奇蹟無事

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美國今年槍擊事件較以往顯著上升，紐約布朗克斯區（Bronx）日前又發生一宗街頭追殺案，被害人在被槍手追逐過程中卻意外撞上一對10歲和5歲的小姐弟，3人瞬間在地上倒成一團。槍手總共朝他們擊出約6發子彈，小姐姐在危急之中把弟弟拉入懷裡以肉身阻擋子彈，所幸最後奇蹟似地毫髮無傷。

綜合外電報道，該宗事件發生於6月17日下午6時間45分，當時槍手和穿着紅色連帽Tee的24歲男子萊特（Hassan Wright）在謝里登大道（Sheridan Avenue）接近東172街的路上追逐。路上行人不論男女老幼，紛紛拔腿狂奔，全跑進室內躲避；然而一對小姐弟在差一步就能躲進室內的距離時，被後方逃命的萊特迎面撞上，3人在地上撞成一團。

10歲姐姐肉身護5歲弟　奇蹟毫髮未傷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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槍手趕上後伸長右手似乎想繞過姐弟，又想置萊特於死地，在混亂中高舉右手呈現西洋劍選手的姿勢，不停朝著地上槍亂開一通。混亂中小弟弟先爬起來，在原地急得不斷跺步尖叫，還想跑進屋內，但槍手的火線就在弟弟要跑的方向，小姊姊在千鈞一髮之際將他拉入自己懷裡，坐在地上背對著穿著全黑的白皮膚槍手。

紐約警方公布該則影片，表示小姐弟奇蹟似地沒有被打中，僅有奔跑過程中跌倒所受的傷，而萊特則是背部和腿部中彈，送醫後已無大礙。小姐姐在混亂之中不忘保護弟弟的英勇行為，也在社群網路上掀起一片熱議，許多人直呼感動，並譴責槍手和頻發的槍擊事件。

警方指出，該名槍手在作案後立刻跑到路上由騎機車的友人接應揚長而去，往謝里登大道北面逃逸。警方表示公布這則影片，希望任何可能認出槍手或被害人的知情人士和警方聯繫。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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