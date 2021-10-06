諾貝爾化學獎揭曉：2名科學家獲獎　研發有機催化劑製造無限可能

繼諾貝爾生理學或醫學獎，物理學獎後，化學獎在10月6日揭曉，得獎者是德國科學家利斯特（Benjamin List），與在英國出生的美國學者麥克米倫（David W.C. MacMillan），獎項表揚他們成功開發出新催化劑，成為構建分子工具的方法。



在很多的研究領域和工業上，都很依賴科學家建構分子的能力，製造出耐用的材料，高效的電池或是殺菌的藥物。不過分子不是隨便就能合成出來，化學反應需要催化劑，才能把元材料轉變成為有用的製成品。

例如汽車中的排氣管中金屬催化劑，可以把有毒廢氣轉化為無害的分子。或是在洗衣粉內加入的酶（又稱為酵素），能分解污穢讓衣物更能洗滌乾淨。催化劑廣泛在日常生活中應用。

諾貝爾化學獎在10月6日揭曉，科學家利斯特（左）與麥克米倫（右）獲獎（Reuters）

科學家長期以來，認為世上只有金屬和酶能成為催化劑。利斯特與麥克米倫，分別在2000年獨立開發出「第三種催化劑」，只含碳、氫、硫和其他非金屬元素的有機催化劑，為分子工程舖上一條新的大道。

這些有機催化劑既環保、生產成本低廉，同時催生的不對稱催化，能協助建構出不同的分子結構，可以應用在諸多領域，例如在太陽能板中捕獲光的材料，或是製藥工程，有機催化劑對研發藥物帶來了無限新可能。

回顧2020年得主

2020年的化學獎由法國科學家卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier），及美國科學家杜德納（Jennifer Doudna）獲得。他們因成功開發基因「CRISPR 剪刀」，為基因工程開啟大門而獲獎。

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其他2021諾貝爾獎項公布時間表

文學獎：歐洲中部夏令時間10月7日下午1時（香港時間7日下午7時）

和平獎：歐洲中部夏令時間10月8日上午11時（香港時間8日下午5時）

經濟學獎：歐洲中部夏令時間11日上午11時45分（香港時間11日下午5時45分）