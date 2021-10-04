諾貝爾獎10月4日起揭盅　新冠疫苗mRNA技術研發者獲看好

2021年諾貝爾獎結果會在10月4日至11日出爐，每年均有不少人猜測大熱門，在這一年，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗研發先驅就獲看好有機會獲獎。



法國傳媒1日報道，雖然得獎者名單嚴格保密，但諾貝爾獎專家指，應用在美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的疫苗，以及美國藥廠莫德納（Moderna）疫苗的mRNA技術，是醫學獎或化學獎的熱門。

諾貝爾2021年：生理學或醫學獎公布時間。（Facebook@nobelprize）

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瑞典科學記者比約克斯滕（Ulrika Bjorksten）認為匈牙利裔美籍生技科學家考里科（Katalin Kariko）與美國科學家韋斯曼（Drew Weissman）可能獲獎。

韋斯曼和考里科的開創研究直接為第1批mRNA疫苗鋪路。兩人已獲取多項榮譽，包括被視為諾貝爾獎風向標的美國拉斯克醫學獎（Lasker Prize）。

報道引述比約克斯滕表示：「如果諾貝爾委員會不把獎頒給mRNA疫苗技術，將是一個錯誤。」

路透社1日也引述瑞典卡羅琳醫學院（Karolinska Institute）實驗醫學系教授Ali Mirazami稱：「我敢肯定這項技術遲早會獲獎，問題是什麼時候。」

得獎名單公布時間表

生理學或醫學獎：歐洲中部夏令時間（CEST）10月4日上午11時30分（香港時間4日下午5時30分）

物理學獎：歐洲中部夏令時間10月5日上午11時45分（香港時間5日下午5時45分）

化學獎：歐洲中部夏令時間10月6日上午11時45分（香港時間6日下午5時45分）

文學獎：歐洲中部夏令時間10月7日下午1時（香港時間7日下午7時）

和平獎：歐洲中部夏令時間10月8日上午11時（香港時間8日下午5時）

經濟學獎：歐洲中部夏令時間11日上午11時45分（香港時間11日下午5時45分）