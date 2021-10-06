「新冠腳趾」部份患者腳部浮腫至無法穿鞋　歐洲新研究找到成因

英國廣播公司（BBC）報道，科學家相信他們已找到造成「新冠腳趾」的合理解釋。根據刊載於「英國皮膚病學期刊」的最新研究，這是身體遭病毒攻擊時，免疫系統轉為攻擊模式下的副作用。



全球有多宗「新冠腳趾」病例，患者腳趾出現有如凍瘡般的傷口，有的甚至出現在手指。各年齡層都可能出現新冠腳趾，不過較好發於兒童和青少年，目前科學家已鎖定免疫系統中與此有關的特定部分。

巴黎大學專家指出，經過血液和皮膚測試，發現一種抗病毒蛋白質「第一型干擾素」和另一種抗體，不只會攻擊病毒，也會把人正常細胞誤當作敵人攻擊。

研究人員調查50名患有新冠腳趾病患，其中13人早於新冠肺炎爆發流行前就有症狀。部分患者的紅腫腳趾過一段時間後可能自行消退恢復，但部分患者仍需擦藥膏等治療方式改善。

蘇格蘭13歲少女蘇菲亞即為新冠腳趾患者，去年10月她的腳趾開始浮腫發紫，嚴重到無法穿鞋，也無法走路，必須以輪椅代步，但病毒採檢卻是陰性。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】