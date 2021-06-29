新冠肺炎康復後仍有多種可怕後遺症　台醫生警告一問題不可忽視

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-29 08:00

這波新冠肺炎疫情有不少確診者慢慢康復，但到底感染過新冠肺炎以後會不會有後遺症？醫界指出其實也會引起神經系統損傷，如果直接侵害到腦部實體，可能引發抽搐、喪失意識，癒後不佳，但其實就算沒有直接侵犯腦部，也可能有其他神經後遺症，如疲倦、頭痛等等，有些後遺症其實需要時間恢復，適當復健跟運動也可提高恢復的速度。

醫藥記者蔣志偉：「（台灣）新冠肺炎疫情從五月中爆發到現在，其實在中間過程當中，陸陸續續有許多輕症康復者已經出院了，很多民眾不禁要問，會不會留下後遺症的問題，根據台灣註冊臨床醫師指出會有留下後遺症的現象，而最近英國研究發現，其實新冠肺炎輕症康復者，會出現憂鬱以及疲勞的問題。」

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前臺大醫院副院長/教授江伯倫：「多少還是會有壓力症候群產生，我想這個是新冠肺炎，大家對它不確定感，造成一個很重要的後面一些危機，我想這是主要的問題。」

新冠肺炎輕症後遺症問題不得不重視，別以為後遺症可能只會出現在重症病友身上，國際期刊發表研究指出，沒有住院只有輕微症狀病友進行分析，發現神經和精神症狀。

北榮神經內科主治醫師王嚴鋒：「新冠肺炎也是一種由冠狀病毒所引發的感染，冠狀病毒可能也會攻擊神經肌肉系統。因此，除了大家耳熟能詳的嗅覺喪失、味覺改變、喘、發燒等呼吸道症狀以外，神經學的症狀也相當常見，比如說疲倦、頭痛、肌肉痠痛、肌肉無力等等。」

臺大心臟血管外科副教授吳毅暉：「新冠病毒，它常常會感染在我們腦部一些深層的組織，而造成了這個臨床的症狀。」

高醫精神醫學部主任柯志鴻：「大部分染疫者的情緒困擾，其實來自於染疫過程中，所需要面對的社會心理壓力問題，他們擔心的問題，包括擔心傳給家人、擔心隔離過程會影響自己的工作，也擔心返回社區之後，鄰里的眼光。」

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+ 3 + 3 + 3

國外研究顯示，一半左右的輕症患者會有疲勞及肌肉疼痛的後遺症。中、重度病友則容易有神經系統或心肺功能障礙。

臺大癌醫分院復健中心主任徐紹剛：「讓復健科醫師及復健醫療團隊，能幫助這些受困擾的患者，而不是就單方面的接受它，我們可以量入為出，進行省能的生活改造，或是進行積極的心肺復健的訓練。」

成大行為醫學研究所教授郭乃文：「因為COVID-19有很高的機會，會創傷一個人腦心智功能，這時候醫院裡面的臨床心理師，能夠用嚴謹的神經心理衡鑑方法。」

成大護理學系主任柯乃熒：「（台灣）這次疫情跟去年比較起來，最主要是影響到老人家，特別是在這次確診跟含重症，有三成以上都是長輩。」

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醫藥記者蔣志偉：「新冠肺炎與其它疾病最大不同點，就在於在治療期間，他是完全看不到任何家人和朋友，甚至會感到孤立的感覺，事實上，再加上內心也會出現自責，讓家人被隔離，而這也是為什麼，有許多康復者，在出院之後留下這麼多心理陰影。」

高雄市立大同醫院精神科主治醫師林柏成：「主要是因為這些患者，他可能在染疫的過程當中，產生一個比較嚴重的併發症，那他可能面臨到需要插管，一些比較侵入性的一些治療，導致他在這個過程當中，極度的恐懼、害怕，尤其是害怕死亡這件事情。」

前臺大醫院副院長/教授江伯倫：「你會發現，現在得到(新冠肺炎)的人，慢慢越多以後，他可能心理壓力會比較大，所以他恢復時間可能會比較長，因為他常常還是會想到，有這樣事情發生。」

醫生指出防疫的唯一敵人是新冠肺炎，多一分理性，多一分同理心，注意衛生，落實防疫，降低感染風險。

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