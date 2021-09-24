新冠肺炎｜日本防疫差劣導致無法「清零」？YouTuber揭關鍵一點

日本YouTuber三原慧悟到台灣發展多年，開設YouTube頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」，近日突宣布回日本，令不少粉絲驚訝不捨。三原在回日本後，發布〈回到日本才發現台灣有多安全... 晚上新宿歌舞伎町到處都有人在聚會〉影片，分享台日防疫觀念差異，影片中甚至上街採訪路人，揭開日本人的內心想法，上傳不到一天就破20萬點閱數。



三原JAPAN認為「台日防疫關鍵差異」是什麼？

三原慧悟先訪問了日本朋友在台灣隔離的經驗，YouTuber「亞里沙Alisa」指出，在台灣入境後行動都會受到限制，包含要搭防疫計程車、對入境者實施全面消毒、隔離者與非隔離者會有不同飯店出入口等。

▼▼▼按圖即睇台日防疫關鍵差異▼▼▼

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三原說明，日本政府是利用健康管理中心APP確認隔離者所處位置，一天需主動回報2次體溫狀況。三原認為台灣與日本防疫政策最大的差異，在於台灣會用法律懲罰不遵守防疫規定的人，但在日本就算不遵守防疫規定，也沒有相關罰則。

疫情爆發近兩年 日本街上實際是什麼樣子？

接着三原走到街上，實際拍攝日本人的生活樣態，三原表示，車站前有九成的人都會戴口罩，但遠離車站後，很多人不戴口罩、直接在街上喝酒。

三原走到以成人夜生活聞名的新宿歌舞伎町，有些居酒屋仍然在街上拉客，還說可以在店內喝酒，三原採訪坐在路邊的年輕女生，她們表示因為歌舞伎町很多人不戴口罩，因此也覺得自己不戴口罩、甚至確診也沒關係。

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不過後來三原採訪其他路人，也有日本人認為歌舞伎町比較特殊，其實大部分日本人已將戴口罩視為基本常識，疫情爆發已近兩年，很多人已無法忍受整天待在家，加上日本有愈來愈多人接種疫苗，因此會漸漸恢復原本的社交活動。三原最後下結論，他認為台灣的防疫確實比較厲害，但日本也用自己的方式對抗着病毒。

該影片吸引許多台灣人留言讚賞，「謝謝三原拍了這個影片讓我們了解到日本的現況」、「影片內容已經比許多電視專題報導還要深入有水準了」、「就是喜歡看這種『貼近事實』的影片」，也有人認為不必特別比較台日防疫誰好誰差，畢竟每個國家都有自己的難處，「其實疫情久了，真的會防疫疲乏。雖然對疫情無力，但日子總要過吧？希望全世界都能早日走出疫情」。

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