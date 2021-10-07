新冠肺炎｜瑞典丹麥憂心肌炎風險　暫停為年輕人接種莫德納疫苗

瑞典和丹麥10月6日宣布，由於接獲可能出現罕見心血管疾病副作用的報告，他們將暫停為年輕人接種美國莫德納（Moderna）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。



瑞典和丹麥兩國都指出，根據初步數據顯示，莫德納疫苗可能對年輕人產生罕見副作用，包括心肌炎和心包炎，這會導致心臟內部或周圍出現炎症。

兩國參考的是一項尚未發表的北歐研究數據，有關研究將發送至歐洲藥品管理局 （EMA） 作進一步評估；預計1個月內會公布最終研究數據。

瑞典將停止向1991年或之後出生的人提供莫德納疫苗，丹麥則會停止為18歲以下所有人士接種同款疫苗。

瑞典衛生機構表示，接種莫德納疫苗與出現上述副作用的聯繫尤其明顯，特別是在接種第二劑之後，但指暫時受影響的風險非常低。

丹麥衛生機構發聲明稱，雖然當地主要向12至17歲人士提供美國輝瑞（Pfizer）與BioNTech聯合研發的疫苗，但當局為了以防萬一，已決定暫停向18歲以下人士提供莫德納疫苗。