新冠肺炎｜英國女接種莫德納　發生雙側肺血栓：肺部像快被壓碎

新冠（COVID-19）疫情尚未停歇，各國陸續擴大施打疫苗，在疫苗覆蓋率持續提升下，也傳出不少副作用事件；近日有一名22歲女子在接種完莫德納（Moderna）疫苗後，竟開始出現上下樓梯喘不過氣等狀況，就醫檢查發現雙側肺部出現血栓。醫師研判，會有如此症狀，恐怕是與服用的藥物有很大關聯。



根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，曾代表蘇格蘭出賽的馬術高手Imogen Allen現年22歲，在7月24日接種第一劑莫德納疫苗後，隔天開始就感到明顯不舒服，像是上下樓梯時喘不過氣，當時她以為只是因為封城太久沒有運動，才會導致體力下降。

沒想到事態愈發嚴重，光是連梳頭髮、刷牙等不用費太多力氣的動作，都會覺得莫名疲憊。最後連側躺在床上時，Imogen Allen也形容「肺部就像快被壓碎的感覺」。

要終生服用血液稀釋藥 日後也無法再繼續騎馬（點圖了解更多）▼▼▼

+ 2

病情無法再拖延的狀況下，她決定就醫檢查，經過診斷，醫師指出，Imogen Allen的肺部有兩處血栓，是雙側肺血栓栓塞的症狀。萬念俱灰的她擔心自己是否會因此死亡。

為什麼會有這樣的症狀出現？醫師解釋，打完疫苗後會有機率出現血栓，再加上Imogen Allen有長期服用避孕藥的習慣，避孕藥內的藥物成分會造成凝血因子更容易受到影響，未來她需要終生服用血液稀釋的藥物。

不過，Imogen Allen的肺栓塞是否與長期服用避孕藥有直接關係，醫師仍不敢斷言；此外，她的爺爺也患有抗凝血酶III缺乏症，意即血液中缺乏阻止異常凝塊形成的蛋白酵素，Imogen Allen是否因為遺傳這項病症而造成血栓，還有待後續檢查。

最終，Imogen Allen住院治療了4天才出院，回家後大部分的時間幾乎只能臥床，並做簡單的運動；也因為自身出現罕見雙側肺血栓反應的緣故，身為馬術選手的她日後也無法再繼續騎馬。

【延伸閱讀】新冠肺炎｜英國研究指病人有逾2百症狀及後遺症 男人最痛算這種（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

【延伸閱讀】疫苗接種｜台醫生籲事前別吃3類食物 打針前後勿服用這種退燒藥（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

23歲男不想上班 竟騙老闆「我確診了」... 害慘25同事隔離、工廠停工！下場曝光

醫揭第一劑打「這廠牌」疫苗「保護力最好」！ 2劑間隔太長易失效？「1個前提下」免擔心

【本文獲「今周刊」授權轉載。】