秘魯總理貝利多上任僅2個月就下台　遭總統開除

秘魯總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）10月6日突然宣布，已經接受左派總理貝利多（Guido Bellido）的辭職，未有講述原因。貝利多上任僅2個月，他在辭職信中表示是在卡斯蒂略的要求下辭職，意味自己遭開除。



貝利多在Twitter發帖表示將會反擊，他並上傳電影《帝國驕雄》（Gladiator）的劇照，暗示向卡斯蒂略下戰帖。

Volvemos a la arena donde pertenecemos. pic.twitter.com/3kEcAVCvSh — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) October 6, 2021

根據秘魯法律，總理辭職自動引發內閣總辭。卡斯蒂略之後公布新總理和內閣名單，他們6日宣誓就任。政府內閣變動不大，前國會主席巴斯克斯（Mirtha Vasquez）將取代貝利多成為新總理，中間偏左的經濟和財政部長弗蘭克（Pedro Francke）留任。卡斯蒂略還任命托羅（Eduardo Gonzalez Toro）為新能源和礦業部長。採礦業是秘魯的關鍵行業。

圖為秘魯總統卡斯蒂略10月6日接見外交部長毛爾圖亞，討論包括主要外交政策在內的議題。（Twitter@CancilleriaPeru）

貝利多是誰？

貝利多就任總理前是一名政治素人，上任僅2個月。他的行事風格被指目中無人，在反對派佔多數的國會掀起波瀾，也讓對極左派政府感到緊張的投資人更不安。

卡斯蒂略和貝利多同屬偏激左翼政黨自由秘魯黨（PPNPL）。但與較為務實的卡斯蒂略相比，貝利多被視為極左翼人士。

貝利多的繼任者巴斯克斯原為一名律師，2020年至2021年出任國會主席。