01消息｜默沙東藥廠新冠口服藥物證有效　醫管局擬購入500個療程

美國默克藥廠（Merck）周五（1日）公布，其有份研發的新冠病毒口服藥物（Molnupiravir）能夠有效將確診者入院或死亡風險減低一半，將會向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。

《香港01》接獲多於一個消息表示，醫院管理局計劃向默沙東（即默克藥廠，在美加地區以外則稱為默沙東）購買500個療程，供病人使用。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌透露，醫管局正考慮增購。這種藥物在香港未註冊，根據外媒報道，每個療程需要700美元，即約5500港元，許樹昌認為屬於龐大支出，衞生署轄下的科學委員會或需開會商討。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，這款藥物是首種證實有效的口服藥物，與「瑞德西韋」等針劑不同，病人毋須住院也可服用，減少對於病床的需求和壓力。



美國默克藥廠研發口服藥molnupiravir，指它可以將受感染人士的入院或死亡風險大減一半。（Reuters）

許樹昌表示，默沙東藥廠口服藥物Molnupiravir在香港未註冊，醫管局計劃購買500個療程，並正考慮增購。美國政府早在6月已跟默克藥簽署協議，以每個療程700美元購入170萬劑，即共花費12億美元。換算作港元計算，每個療程約需5,500元，許樹昌直言是龐大開支，或需在衞生署轄下的科學委員會開會商討。

許樹昌指，口服藥物Molnupiravir在香港未註冊，醫管局計劃購買500個療程，並正考慮增購。（資料圖片 / 羅君豪攝）

崔俊明則指，Molnupiravir本來為了醫治流感而研發，其藥理是抑制新冠病毒的複製。他解釋，病毒會複製「核糖核酸」，而Molnupiravir則製造出一些與核糖核酸相似的成分，病毒複製時「認錯咗佢」，複製了相似物，便不可繼續複製，從而減少人體內的病毒量，病毒亦較難對人體造成傷害。

崔稱，Molnupiravir是針對輕度至中度嚴重的病人，患者需在發病後5天內服用才能有效阻止病毒複製，對重症患者則無作用。早前有研究指，即使已經接種新冠疫苗，若感染的是Delta變種病毒，體內病毒數量一樣多。崔認為這款藥物對於已打針的人、對不同變種病毒都有幫助，可抑制病毒複製。至於副作用方面，研究並無提及，但發生率與安慰劑相若。

崔俊明認為，若美國FDA批出緊急使用授權，香港應該引入這款藥物。（資料圖片）

崔俊明直言，現時雖然有其他新冠病毒的藥物，但主要用作醫治重症患者；而部份輕症病人雖然會使用「瑞德西韋」，但瑞德西韋是針劑，需要入院後由醫護人員注射，Molnupiravir是首款可以治療輕症病人的口服藥物，而其數據亦證實有效，「病人可以喺屋企，唔使住院，減低對病床嘅需求。」

藥廠指，因研究結果正面，決定提早停止招募志願者接受測試。崔俊明解釋，該研究招募了超過1,500人，當中700多人已被分為兩組並接受實驗，在統計學上已有足夠人數證明該藥物有效，因此藥廠決定不再招募，餘下的700多人可繼續參加試驗。

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崔俊明認為，若美國FDA批出緊急使用授權，香港應該引入這款藥物，但料香港較難與其他國家競爭，未必買到，加上這款藥物較昂貴，建議醫管局向藥廠表示願意參與臨床試驗，才可在港使用，並有助於日後購入，亦建議衞生署留意這款藥物，以便將來作出審批時可加快程序。

醫管局發言人回覆查詢時表示，醫管局的專家會密切留意疫情變化、臨床醫療和科研實證的最新發展，並參考世界各地藥物監管機構及藥物生產商的最新數據，適時購入及儲備合適用作治療新冠病毒的藥物。醫管局的專家亦會透過既定機制作出評估，確保感染新冠病毒的病人可獲處方經驗證安全和有效的新藥物。

衞生署未收有關藥物註冊申請

衞生署就回覆指，所有「藥劑製品」須獲香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在港銷售，但條例容許註冊醫生，可以為治療特定病人，或進行臨牀試驗而進口未經註冊的藥劑製品供管有及使用。衞生署藥物辦公室負責向管理局提供藥劑製品註冊方面的行政及專業支援。衞生署至今沒有收到有關「Molnupiravir」的藥物註冊申請。

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默克藥廠的新聞稿指，在第三期臨床實驗中，發現Molnupiravir能夠明顯減低患者入院和死亡的風險，在29天內有7.3%服用了Molnupiravir的患者需要入院，而無服藥的對照組則有14.1%患者需要住院。

另外，接受了Molnupiravir的患者中無人死亡，而對照組則有8人不治，故該藥物能減低入院及死亡風險50%。這項研究有775名確診者參與，他們均有病徵，亦無接種新冠疫苗，他們來自日本、菲律賓、英國、德國等多個國家，均有最少一項高危因素，例如肥胖、患心臟病等等，當中八成人感染的是Delta、Gamma或Mu變種病毒。研究報告未經同行評審。藥廠指今年內可以生產1000萬劑Molnupiravir。

根據藥廠第三階段臨床實驗數據，研究使用的藥丸為每粒200mg（毫克），參加者需每次服食4粒200mg藥丸，每日服用2次，並服用5天，才完成一個療程。如日後推出市場時會採用此服用份量，藥廠可以生產每粒份量為800mg的藥丸，省卻病人要服用多粒藥丸的麻煩。