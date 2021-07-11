海地總統遇刺案疑點重重：遇刺時隨扈竟不在場　暗殺小組極速被捕

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-11 11:51

華盛頓郵報與華爾街日報報道，海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）遇刺演變為國際事件，扯入台灣且疑點重重。此案牽涉到經由多明尼加前來海地犯案的哥倫比亞前突擊隊員共26員，以及兩名從佛州南部來的美籍海地人，11名犯嫌闖入台灣駐海地大使館被捕。美籍嫌犯供稱任務是拘提莫伊茲而非刺殺他，到場後才知他已遇害。

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莫伊茲在官邸遇刺後幾小時，犯案現場附近槍聲大作，警方正在追捕說西班牙語的突擊隊員嫌犯，兩名美籍海地嫌犯穿着骯髒白色T恤和卡其褲，主動自首。審訊他們的執法人員說，兩人供出的案情有如電視劇情節。

其中一人、35歲的索拉熱（James Solages）斯經常往返佛州南部和海地，供稱上網找到為「幾個外國人」當翻譯的工作。曾有一個月左右，他經常跟外國人和一起執行任務的其他成員，在距離莫伊茲官邸十分鐘車程的「皇家綠洲飯店」餐廳，一邊用餐一邊籌劃行動。另一名美籍海地人是55歲的文森特（Joseph Vincent），他供稱外國人叫邁克（Mike）。

索拉熱說，他們接獲的任務是執行法官命令拘提莫伊茲。7日晚間任務小組來到總統私邸，索拉熱對警衛大喊自己是美國緝毒署人員，命令他們離開。索拉熱供稱，這時事情出了大錯，一名哥倫比亞前突擊隊員從私邸出來說，莫伊茲在小組抵達前已遇害。索拉熱曲折離奇的說法，讓法官諾埃爾（Clement Noel）暫停訊問。諾埃爾說：「我認為他們在隱瞞事實。他們說，自首是因為別無選擇。他們的任務不是刺殺總統，後來發現情況不是原本想的那樣，就自首了。」

許多海地民眾和關心海地局勢的外國人都覺得奇怪，訓練有素的暗殺小組怎麼會在刺殺莫伊茲幾小時後就被捕，沒有縝密逃亡計劃。前美國駐海地代理大使莫雷諾說：「他們可是所謂的精銳突擊隊員，怎麼會犯案後沒多久就在兩個街區外被捕？」

海地首都太子港「海地社會經濟政策研究中心」理事薛佛里說：「涉嫌暗殺海地總統的有哥倫比亞人，有美籍海地人。每個人都想知道真相。」美國維珍尼亞大學政府與外國事務教授法頓關於海地著述頗豐，他受訪時說：「最重要的新案情是這些傭兵不是要刺殺莫伊茲，而是要逮捕他。為何如此？誰是幕後金主？傭兵有沒有說謊？」另一大疑點是總統隨扈當時為何不在。法官表示將傳喚總統府侍衛長到案說明。

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