默克爾離開後　能源危機的寒冬刺激德國

9月26日，德國聯邦議院選舉會決出德國新一任總理，這位首腦將面對前總理默克爾（Angela Merkel）下野之後的一切問題。

這其中首當其衝的莫過於天然氣價格暴漲帶來的能源危機，以及能源危機帶來的次生災害。



對德國來說，當前天然氣價格高騰引發的危機正在變得難以收拾，這場危機目前已具備區域規模。以9月20日，歐洲天然氣交易基準荷蘭TTF中心的天然氣價格上漲至每兆瓦時75.317歐元為標誌，外界驚愕的發現，今年以來，該合約價格已上漲超過250%，僅8月以來就上漲了70%。

在德國，問題更為突出，根據據德國聯邦統計局數據顯示，該國天然氣價格較2020年同期上漲了44%。這一現狀導致同期德國電力價格也創新高。作為歐洲基準的德國2022年電力期貨已飆升至100.1歐元，創下歷史記錄。

圖為德國基督教民主黨總理候選人拉舍特 （Armin Laschet），他也是默克爾最後選定的黨內接班人。（美聯社）

也就在9月24日，德國國內第一家區域天然氣供應商公司宣佈無法承受當前危機，該公司名叫「德意志能源池」（Deutsche Energiepool），位於綠黨和德國社民黨執政的下薩克森州。在該公司於官網發布的通告中，外界得知，德國期貨市場在近幾個月裏，其天然氣和電力的採購價格上漲了兩倍，短期採購的價格上漲了約五倍，該公司不堪價格暴漲，只得中止與德國各地客户的合同，暫時切斷其供應渠道。

當然，在德國大選前夜發生的這場突然風波並沒有引發太多波瀾，此案目前已有埃森集團旗下意昂（Eon）能源集團接手。但對德國來說，該國的儲氣量仍然是不安全的。德新社指出，截至9月下旬，德國為冬季儲備的天然氣尚不足規劃總規劃230億方的三分之二，不僅不及2020年時同期儲藏量94%的進度，較之往年都要少。

圖為德國社會民主黨主席舒爾茨。其所在黨派支持率高於執政黨基民盟。 （新華社）

面對這種困境，德國政界似乎已經第一時間打出了一組「俄羅斯牌」。這其中最具代表性的口號即「俄羅斯實施天然氣勒索」。譬如德國聯邦議院綠黨副主席克里舍爾（Oliver Krischer）即稱，此次德國缺氣、斷氣的風波或與「俄羅斯天然氣工業股份公司故意空置其在德國和歐洲其它國家的氣罐」有關。其目的在於「迫使德國給德、俄之間的北溪2號輸氣管道頒發試運行許可證」。其黨首貝爾伯克（Annalena Baerbock）也堅稱此舉系俄羅斯普京（Vladimir Putin）當局施加政治壓力的結果。

一系列尷尬的局面也隨之而來，雖然德國能源監管機構也已接受北溪2號項目運營公司的認證申請。但歐盟規定天然氣生產商不得同時擔任輸送天然氣的管道運營商，而俄羅斯天然氣工業有限公司是北溪2號天然氣管道運營公司的唯一股東，該項目能否通過認證因此需要特事特辦。當下的環境恐難以做到這一點。

2021德國大選街上的宣傳廣告，左邊是基民盟總理候選人拉舍特，右邊廣告牌的女性是綠黨候選人貝爾伯克。（美聯社）

此外，拜登（Joe Biden）當局也在盡力阻撓該項目運行。8月初，美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）任命前外交官霍克斯坦（Amos Hochstein）為國務院能源安全高級顧問，後者長期以反俄出名。布林肯還在聲明中表示，這一任命旨在遏制俄羅斯把能源用作地緣政治武器，幫助烏克蘭、北約和歐盟實現更加安全和可持續的能源未來。到9月24日，美國當局還美國政府日前逮捕了俄羅斯天然氣行業最具影響力的高管之一、諾瓦泰克公司（Novatek）首席財務官杰特沃伊（Mark Gyetvay），這使得美國對俄羅斯能源產業的壓力變得一目瞭然。

但無論如何，留給德國首腦和歐洲人的時間已經不多了。目前，距離歐洲的供暖季節只剩一個多月，而俄羅斯天然氣工業有限公司正減少向歐洲的天然氣輸送，並暗示只有在「北溪2號」項目全面投入運營時，供應短缺的問題才會緩解。能源供應危機已讓歐洲多地天然氣價格持續「高燒不退」。如果「北溪2號」項目無法及時投入運行的話，德國在默克爾離開之後，將馬上面臨一個嚴峻的冬季。