日本研究：把「優先座」改名「專用座」　讓座率自然上升

坐席改名可以提高讓座率？日本有研究發現，把長者及傷患人士優先座位，從「優先席」改名為「專用席」，可以令讓座率增加。使用不同詞語帶出語感不同，但沒想到可以有如此大的作用。



日本宇都宮大學與北星學園大學的研究團隊，在2016年到2017年間，觀察關東地區的「優先席」與札幌市營地下鐵的「專用席」，在通勤時段的佔用情況，發現札幌市營地下鐵的專用席，有更多合乎需要的人士可以用上。

札幌市營地下鐵的專用席，有高達93.4%的比率都是對象人士乘坐，但關東僅有19.9%是對象人士乘坐。

圖為4月14日，日本大阪一個列車上，乘客乘車的情況。（AP）

事實上優先席和專用席，都是類似香港關愛座的座位，目的是讓長者及傷患人士能優先使用。在日本包括東京及其他地區，大部分關愛座都會標示為「優先席」，只有極少數如札幌才會使用「專用席」。

札幌1970年代首次引入關愛座時也是使用優先席的標示，但在1975年因發現年輕人經常無視標示佔用座位，決定改名為「專用席」，成為長者及傷患人士專用座位，解決了問題。

研究團隊亦向關東及札幌地區的乘客進行問卷調查，有96%的札幌受訪者表示不會去坐「專用席」，但只有58%的關東地區受訪者表示不會去坐「優先席」。但若問道把「優先席」改名寫做「專用席」，關東受訪者中只有9%的人會表示還會去乘座，可見名稱影響甚大。