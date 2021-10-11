新冠肺炎｜越南百萬工人懼怕疫情欲逃離工廠　全球供應鏈再受重創

疫情持續衝擊下，越南工廠正面臨愈來愈多的工人（尤其是女性工人）驚恐地逃離城市，由此引發的勞動力短缺進一步加劇了越南工廠乃至全球供應鏈危機。



據彭博社10月10日報道，越南南部工業區是該國的疫情重災區，這裏已經形成了一股工人返鄉潮，生產瑜伽褲和Air Jordans鞋的裝配線工人Le Thi My是其中之一。而隨着長達數月的將工人限制在狹窄住房內的出外限制最近放寬，數百萬人正準備加入返鄉隊伍。

My離開胡志明市後，她回到了位於柬埔寨邊境泰寧省的家中，她表示：「除了恐懼，我們幾乎一無所有。我們看到我們社區有很多人死於新冠肺炎。」

據越南政府估計，可能有超過200萬人離開。

工廠生產放緩或關閉，使Nike等公司幾個月的生產毀於一旦。現在，員工短缺的公司正在懇求像My這樣的員工回去工作，因為一般這時候冬季服裝和聖誕禮物的生產將達到高峰。

儘管越南政府提供了返程的交通，公司也提高了工資和福利，但收效甚微。美國證券公司BTIG的分析師里昂（Camilo Lyon）表示：「越南工廠充滿着不確定性。」里昂估計，僅Nike就已經減少了1.8億雙鞋的供應。「沒有人知道產量增加的速度會多快或多慢。」

越南雖然很小，但在全球消費經濟中卻扮演着舉足輕重的角色，從沃爾瑪（Walmart）的傢俱、Adidas的運動鞋到三星電子（Samsung Electronics）的智能手機，這些商品都來自越南。

根據美國服裝和鞋類協會的數據，越南是美國服裝和鞋類的第二大供應商，僅次於中國，並由於近年的貿易摩擦而重要性有所增加。