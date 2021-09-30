供應鏈危機｜業界警告全球運輸系統瀕臨崩潰　疫情影響iPhone出貨

受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，全球供應鏈仍然面對重重困難。國際航運公會和其他業界組織9月29日發表公開信，警告全球運輸系統瀕臨崩潰。新一代「世界工廠」越南的封城措施也拖累供應。



國際航運公會和其他業界組織的公開信提到，如果各國政府不恢復運輸工人的自由流動和讓他們優先接種世界衛生組織承認新冠疫苗，全球運輸系統將會崩潰。他們指，所有運輸行業開始出現人手短缺，預計更多工人將因為差劣的待遇離職，供應鏈面對更大威脅。屆時，類似英國貨車司機短缺的情況只會愈來愈嚴重。

雖然全球已經開始適應「新常態」，但運輸業面對的挑戰沒有減退。一度放寬的邊境限制因為德爾塔變種病毒重新實施，運輸工人繼續遵守疫苗和檢測要求。國際航運公會秘書長普拉滕（Guy Platten）表示，防疫措施通常只有很短的通知時間，不一致的要求意味有海員接種多劑疫苗，因為有國家只認可特定疫苗。他舉例稱，有人接種了六劑疫苗，分別是三款不同的兩劑式疫苗。

檢測規定同樣是挑戰。2月，德國單方面要求檢測，貨車司機未獲豁免，導致意大利等鄰國跟隨。措施影響數以千計的司機，迫使他們於冰天雪地花長時間排隊等候過關。歐盟的數碼新冠證書雖然舒緩了情況，但仍然出現樽頸。機師和海員回家時也必須經過長時間隔離檢疫才能見到至親一面。

圖為2021年9月24日，美國紐約有蘋果公司門店出售iPhone 13。（AP）

供應鏈其實從上游開始已經出現危機。緊隨中國成為新一代「世界工廠」越南曾經是「抗疫模範生」，但最終仍然敵不過變種病毒，被迫實施嚴格的防疫措施。7月時，胡志明市很多工廠短暫關閉，增加全球供應鏈的壓力。時裝業首當其衝。依賴越南生產逾半鞋履的運動品牌Nike自7月中旬足足失去十周的生產，無奈調低銷售額預期。Everlane則稱，出貨進度落後四至八周。

蘋果公司（Apple）的iPhone 13同樣不能倖免。《日經亞洲》9月29日引述知情人士報道，原本預計今年新iPhone將順利推出，因為大部份更新只是很微小，而且蘋果公司已經儲存很多重要組件的存貨，但由於公司將新的光學防震擴大應用於四款iPhone 13型號相機，供應商要只好趕工。目前iPhone 13 mini於中國和美國的出貨時間長達10日，日本甚至達到15日。