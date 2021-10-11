新冠肺炎｜美媒：莫德納優先供疫苗予富國獲利　讓窮國苦等

美媒10月9日報道，美國莫德納公司（Moderna）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗幾乎只供應富國，讓較窮困國家苦等，莫德納因此料將獲利數百億美元。



《紐約時報》9日報道，莫德納在美國政府的財政和科學支持下開發出突破性疫苗，但根據追蹤疫苗出貨數據的公司Airfinity數據，莫德納疫苗出貨給富國的比例高於任何其他新冠疫苗廠商。

莫德納出貨給世界銀行所列低收入國家的疫苗數量僅約100萬劑，反觀美國藥廠輝瑞（Pfizer）和強生（Johnson & Johnson）對這類國家的疫苗出貨量，則分別達到840萬劑和約2500萬劑。

現時只有少數中等收入國家和莫德納達成疫苗採購協議，當中大部分更尚未收到任何出貨，且至少有3個國家的政府官員透露，他們的採購價格高於美國或歐盟。

報道指出，莫德納不像輝瑞、強生和英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）有多款藥品和其他產品，他們唯一商品就是新冠疫苗，因此旗下疫苗的商業成功與否關乎莫德納的前途。

《紐約時報》8日向莫德納查詢，問及有多少貧困國家可以獲得莫德納的疫苗後，對方宣布稱正在投資以增加產量，冀在2022年向較貧困國家提供10億劑疫苗。