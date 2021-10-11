中印第13輪軍長級會談　印方否認指控反批中方改變現狀

中印對峙背景下中印第13輪軍長級會談陷入僵局，中印相互指責，對於中國西部戰區指責印方堅持「不合理也不切實際的要求」，印度軍方予以否認，反批中方「試圖改變現狀」。



10月10日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側舉行了第13輪軍長級會談。據《印度教徒報》報道，10日的會談持續了8個半小時，是中印軍方迄今為止最短的會談之一。

中國人民解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華10月11日就中印第13輪軍長級會談發表談話指出，印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面。

《印度快報》等印媒報道稱，中印就實控線舉行的最新談判沒有取得突破，雙方在聲明中相互指責。

印度方面表示，對峙是中國單方面試圖改變現狀造成的，而中國方面則表示，印度應珍惜來之不易的局面。

印度軍方否認了中方這一指控，稱其改善局勢的建議沒有被中國接受。

印度軍方在會談後發表的一份聲明中稱，緊張局勢是由「中方單方面試圖改變現狀，違反雙邊協議」造成的。

聲明稱，「因此，中方有必要採取適當措施，恢復實控線沿線的和平與安寧。」

聲明還表示，在中印第13輪軍長級會談期間，印度方面提出了「建設性建議」，但中國沒有同意，「也無法提供任何前瞻性建議」。