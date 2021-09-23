新冠病毒更致命突變機會極微　研發疫苗牛津教授：只會變普通感冒

共同主導AZ疫苗研發的牛津大學教授吉爾貝（Professor Dame Sarah Gilbert）表示，新冠病毒不太可能突變成一個更致命的變異株，最終將只會引發普通的感冒。



據《每日郵報》22日轉述，吉爾貝教授在英國皇家醫學會（Royal Society of Medicine）的一場研討會指出，「沒有很多地方讓病毒去擁有能夠迴避免疫的某些東西，卻又仍是一個真正具有傳染性的病毒」。

吉爾貝教授表示，病毒通過人群傳播時，致命性往往會變得較低，「沒有理由覺得我們會有一個更致命版本的Sars-CoV-2」。她說，引起新冠肺炎的病毒最終將變成像是廣泛傳播與引發普通感冒的新冠病毒。

吉爾貝教授指出，「我們已與4種不同的人類新冠病毒共存，我們真的不用想的太複雜，Sars-CoV-2最終將成為其中之一。這只是一個將花多久時間達到目的的問題，還有我們將必須同時採取什麼措施來管理」。

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