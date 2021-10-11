外星人雷射切割劈開沙特阿拉伯神祕巨石？英學者稱已破解千年謎團

沙特阿拉伯有座神祕的「阿納斯拉巨石」（Al Naslaa Rock），這塊巨石除了大到壯觀之外，中間有一道完整裂口，就像是被雷射切割，精準且俐落，許多人認為是外星人的傑作，不過英國地質學家最近用科學角度，解釋了這個千年謎團。



這座巨石位於沙特阿拉伯沙漠的泰馬綠洲中，成分屬於砂岩，高達9米、寬達7.6米，上頭還有壁畫，成為人們拍照打卡的熱點。

但最受矚目的還是它中間的平整切口，某種神奇的力量將巨石精密的一分為二，且兩塊巨石的底部接觸地面的面積極小，卻屹立不搖，過去有考古學家推測它已有四千年歷史。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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許多人相信這是外星人的傑作，也有人認為是古代文明也擁有「高科技」的證據。歷經多年的討論和研究，有學者最近用科學角度解開了謎團。

根據《每日郵報》報道，英國布里斯托爾大學（University of Bristol）地質學家路易斯（Cherry Lewis）表示，阿納斯拉巨石的裂縫很可能是因為「凍融（freeze-thaw）」的現象而形成，她解釋「當水進入岩石的小縫隙後，就會發生這樣的狀況，每當溫度降低，水結冰膨脹，導致裂縫擴大和延伸，然後隨着冰融化，水也會再滲入到更深的地方，這個過程重複數千年甚至數百萬年，直到岩石最後分裂」。再加上沙漠中的風蝕效應，就像是「噴砂」的效果，會在岩石的迎風面磨出光滑的表面，最終才造出人們現在看見的模樣。

不過路易斯也表示，雖然阿納斯拉巨石是「自然形成」的可能性較高，但古代人們也曾利用最基本的工具，造出巨石陣、復活節島摩艾石像等，因此也沒辦法完全排除人為的可能性。

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後來新影片曝光揭「真兇」 謎底終解開▼▼▼

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土耳其南部尚勒烏爾法省（Sanliurfa province）的1位農民也發現過1支大型的銀白色金屬柱、高約3公尺，上面有古老的突厥文字，意思為「看天空，看月亮」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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