新冠肺炎｜美媒：中國將研究2019年武漢數萬血液樣本進行溯源

美國有線新聞網絡（CNN）引述中國官員消息報道，中國正準備就2019年儲存的數萬個武漢市居民血液樣本進行研究，希望有助確定新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）源頭及出現首個感染的時間點。



血液樣本儲存在武漢血液中心，根據國家衛健委規定，血液銀行必須保存樣本2年，以備任何捐血者需要在法庭上用到血液作為證據。

一批在2019年開始儲存的20萬血個血液樣本即將到期，當中包括被指是在新冠病毒傳到人類身上、造成首批疫情爆發時間點的樣本。CNN報道指中方稱會在血液樣本儲存到期後，進行測試。

圖為2月6日，中國武漢中央醫院外，工作人員正在消毒。（AP）

美國哥倫比亞大學流行病學副教授米勒（Maureen Miller）表示，這些樣本包含重要線索，他敦促中國允許外國專家參與過程，否則「將無人相信中國的報告結果」。

中國始終表示支持並繼續參與病毒的科學溯源，但強調應在全球多地開展溯源工作，而非有罪推定將矛頭指向中國。美國8月公布的調查指出，不能排除新冠病毒源自自然界及實驗室泄漏的可能，並批評北京阻礙調查，拒絕分享訊息。

美國范德比大學醫學部傳染病醫生沙夫納（William Schaffner）表示，這些樣本提供了機會，讓人們能尋找到底新冠病毒是從哪時開始感染中國人。他建議這些樣本應被送至日內瓦，或另一個較沒爭議的地點，並允許世衛組織專家參與測試。

美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黄延中（Yanzhong Huang）表示，這些樣本能幫助外界了解疫情爆發的時間點，這次測試亦讓中國有機會 告訴世界，他們是認真溯源調查而非政治化。