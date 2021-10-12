新冠肺炎｜推高接種率碰壁　接種第三針讓人更易認為疫苗「無用」

世界衛生組織專家小組10月11日建議，免疫系統較弱，且已注射獲授權的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人，應獲提供第三劑疫苗。在美國及其他地方，亦有正進行第三劑疫苗接種。不過有聲音指容許接種第三劑疫苗，或會影響接種比例，讓不想接種疫苗的人「更不願意去打針」。



推動疫苗接種繼續成為今天抗疫的重要任務，隨着多個國家地區的疫苗接種比例上升，餘下仍未接種的人，不少已只剩下懷疑及反疫苗者。他們不是所有人都反對疫苗，但對新冠疫苗抱持懷疑態度，質疑效用。

圖為9月27日，美國總統拜登在白宮接受第三劑的疫苗的接種。（Reuters）

以美國為例，政府的宣傳、人民對Delta變種病毒的恐懼與傳媒渲染成功推動了接種率。截至近日，美國全國已有近56%的國民完成兩劑的疫苗接種。為進一步推高接種率，總統拜登（Joe Biden）宣布聯邦政府僱員與大企員工強制接種措施。

愈來愈多的醫護人員和專家表示，他們正開始碰壁。在阿拉巴馬州遍遠農村，傑克遜村（Jackson）的家庭醫生弗爾（Steven Furr）表示，他已親自逐家打電話，所有能願意接種疫苗的居民都已全部完成接種，餘下的都是拒絕的。

凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation）9月一項調查顯示，有71%的未接種受訪者指出，需要接種加強劑會讓他們更懷疑疫苗的作用。他們會認為病毒會變種降低疫苗效用，或因接種完同樣染病而認為「接種沒有效用」；也有部分人認為寧願再等到未來有針對各種變種、「更有效的疫苗」出現才去接種。

圖為8月17日，美國紐約曼克頓一間餐廳外，貼着公示寫着只接待完成接種客人。（Reuters）

沒有疫苗能提供「百分百的保障」，特別是變種病毒更有機會突破免疫屏障造成感染。但疫苗能有效降低病患者住院及死亡率，在美國今天住院及病危的新冠患者，絕大部分都是未接種的人們。

因此，在可以提供第三針加強劑的今天加重了前線醫護人員的負擔。他們既要宣傳施打第三針的必要，還要繼續遊說還未接種的人們接種第一劑疫苗。

紐約長島（Long Island）的傳染病專家烏茲瑪西（Uzma Syed）表示，他幾個月來一直努力舉辦疫苗講座：「這是一場艱苦的戰鬥。」「我不能說這些講座不會帶來困怠，但是繼續前進你還是希望能改變他們的想法，哪怕只是一個人，因為那是一條生命。」