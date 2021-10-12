治療新冠肺炎藥物　為何都只適用輕症或中度患者？｜新聞背後

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）治療藥迎來新發展，阿斯利康（AstraZeneca）發表他們正在研究的新治療藥物，抗體雞尾酒藥能有效降低輕症患者的住院及死亡率。

這並不是已知的第一種的抗體療法，同時類似的藥物，包括最近正討論熱烈的默沙東（Merck）抗病毒藥，都強調僅針對輕症或中度症狀的患者。難度重症無法治療？



目前治療新冠肺炎並沒有特效藥，常用的地塞米松（Dexamethasone）是一種皮質類固醇，用意是消炎作用，而非針對病毒。用以治療肺炎的抗病毒藥瑞德西韋也僅能用作輕至中度患者，對於重症需要插喉的患者來說已無大作用，甚至有反效果。

阿斯利康的抗體雞尾酒藥，是單株抗體藥物的一種。類似的藥物還有再生元製藥（Regeneron）的REGEN-COV，禮來公司（Lilly）的Bamlanivimab等。但他們同樣只適用於輕至中度患者，及用於預防高危患者病情惡化。

圖為5月17日，默沙東藥廠的口服藥，被指可以有效治療並防止新冠肺炎病情惡化。（Reuters）

認識新冠病毒發病機制

藥物對重症患者無效的主要原因是肺炎的發病機制所致。病毒在進入肺部後，會大量感染患者肺部中肺泡的細胞，細胞的死亡釋出吸引細胞激素，引起炎症反應。

細胞激素的原意激發炎症反應，提高身體對抗病毒的能力。但若病毒繁殖速度過快，導致肺泡細胞大量死亡，同時間釋放的細胞激素會引起所謂的「細胞激素風暴」（Cytokine storm），引發過度的免疫反應。當大量的免疫細胞集中到同一處，組織液積聚肺泡會阻塞空氣進出，進一步造成細胞死亡，對肺部構成傷害。

重症僅能以支持治療協助身體擊退病毒

此時患者會因肺炎加劇而出現呼吸困難，若情況持續不受控制，患者最終會因呼吸衰竭死亡。因此新冠病毒只是造成窒息的間接原因，身體的免疫失控才是致命的直接原因。對重症患者，此時再給予抗病毒或抗體藥已無大作用，只能給予支持治療如大量類固醇協助消炎及插喉協助呼吸，支持身體撐過危險階段。消滅病毒要依靠身體的免疫反應，治療是防止身體與病毒搏鬥的期間不慎把自己「一同殺死」。

新冠治療藥只適用於輕至中度患者，在病毒進入肺部或在免疫失控前控制感染，防止病情進一步惡化。但最有效的仍是預防接種，疫苗可讓人體提早認識病毒，讓病毒真正侵襲時，在進入人體後便被即時消滅，否則待病毒入侵肺部才作反應已往往太遲。