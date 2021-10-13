普京派間諜偷阿斯利康新冠疫苗配方？　俄羅斯克里姆林宮否認

英國《太陽報》（The Sun）10月10日報道，英國政府的大臣獲悉，俄羅斯竊取牛津大學（Oxford）／阿斯利康（AstraZeneca）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的配方，並用此來幫助製造自己的「衛星V」疫苗（Sputnik V）。



報道稱，英國安全部門有證據表明，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指使的一名間諜竊取了疫苗重要數據，包括疫苗注射的「研發藍圖」。

報道稱，英國的安全團隊現在已經確定疫苗重要數據被覆制了，而這些數據是由外國特工親自竊取。早於去年，英國情報人員就將矛頭對準普京，稱他們「超過95%」肯定，俄羅斯政府支持的黑客攻擊了正在研發新冠疫苗的英國、美國和加拿大機構。

報道稱，英國唐寧街首相府對此消息拒絕置評。俄羅斯事務專家、英國保守黨議員西利（Bob Seely）稱：「我認為，我們需要認真對待俄羅斯和中國的間諜活動。」

俄羅斯衛星通訊社10月11日報道，對於英國《太陽報》的報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應稱，這是「高度不科學」的（報道）。他說：「《太陽報》是一份出了名的非常不具科學性的報紙。所以，我們可以認定它所發布的內容同樣不科學。」

報道指出，《太陽報》對於自己這篇報道，既沒有透露所謂的消息來源，也沒有說清楚所謂「英國安全部門認定俄羅斯竊取阿斯利康疫苗配方」的任何證據。

報道提到，英國的疫苗和俄羅斯的疫苗都是採用了腺病毒載體技術，這種技術早就存在數十年時間了。不過，有所不同的是，阿斯利康疫苗是以複製缺陷型黑猩猩腺病毒為載體，「衛星V」疫苗則是選擇了人類腺病毒載體。

除了腺病毒載體不同之外，報道還在最後指出了另一個不同點，那就是兩款新冠疫苗在臨牀試驗中所顯示出的效果：俄羅斯「衛星V」疫苗的有效性平均可達到91.6%，而英國阿斯利康疫苗的有效性平均為81.3%，低於俄羅斯疫苗。