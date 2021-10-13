新冠肺炎｜FDA稱兩劑莫德納疫苗有足夠保護　未必需要打第三針

莫德納公司（Moderna）向美國食品和藥物管理局（FDA）提交接種第三劑疫苗的授權申請。但食品和藥物管理局10月12日表示，注射兩劑莫德納的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗可提供足夠保護力，未必需要注射加強劑。



食藥局10月12日發布文件指出，分析莫德納提交的數據之後，發現注射兩劑疫苗仍提供防止重症及死亡的保護作用。

文件指出雖然注射第三劑疫苗可以誘發足夠抗體反應，但產生注射前後抗體數目差異不大，並未符合批准使用加強劑的所有條件。

圖為9月24日，佛羅里達薩拉索塔一家醫院的疫苗中心，正在為員工接莫德納新冠疫苗。（Reuters）

食藥局的委員會14日將討論是否批准莫德納注射第三針的申請。委員會一般會遵循專家組的建議，如委員會曾否決了輝瑞（Pfizer）的第三針疫苗計劃，但最後FDA仍然建議接種第三針，並擴展至包括暴露於高風險環境中工作或生活的人，如醫護人員及雜貨店員工。

莫德納於9月1日向FDA提高加強劑的授權申請。莫德納表示，經臨床研究顯示，使用一半劑量作為第三針加強劑是安全的，並且比其第三階段臨床試驗中的第二次注射後可獲得的強的免疫反應。