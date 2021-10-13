新冠疫苗｜籃網K艾榮不打針要停工　拜登德州硬碰硬企業變夾心餅

普遍人認為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗是結束疫情的途徑，因此世界各地的政府或僱主都設法鼓勵人接種，甚至對未打針的人實施限制，連美國男子職業籃球聯賽（NBA）球員基里艾榮（Kyrie Irving）都避不過「無得開工」的命運。同一時間，美國總統拜登（Joe Biden）和德克薩斯州就強制打針的問題硬碰硬，企業無奈成為「夾心餅」。



基里艾榮所屬球隊布魯克林籃網（Brooklyn Nets）的主場位於紐約。根據紐約政府規定，市內球隊的職業運動員必須接種疫苗，方能於公共場所出賽或練習。一直未有打針的基里艾榮因此一度未能隨隊練習，直到10月8日球隊獲政府通知訓練場館屬私人場所，他才開始隨隊練習。

本來以為基里艾榮至少能夠出戰作客賽事，但籃網12日卻走前一步下達「最後通碟」，要求基里艾榮打針，否則不准參與練習或球賽。基里艾榮的缺席除了將打擊籃網的實力以外，還將導致他損失收入。他每缺席一場主場賽事就會損失約38萬美元。雖然聯盟沒有要求球員打針，但未打針人士需要接受更多檢測和限制。目前96%的球員至少接種一劑疫苗。連態度遲疑的勒邦占士（LeBron James）都開腔表明已經打針。

圖為2021年10月12日，美國紐約州有人於聯邦法院外面示威，反對強制接種新冠疫苗。（AP）

基里艾榮的個案相信只是冰山一角，美國還有不少「打工仔」因為打針的問題面臨「手停口停」的局面。聯邦和個別地方政府卻就問題硬碰硬。拜登政府目前研究要求有百名或以上員工的私人企業強制員工打針或每週接受檢測。但共和黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）11日率先簽署行政命令，禁止任何私人實體要求員工或顧客打針。到頭來，無所適從的企業無可奈何變成磨心。

面對這個兩難局面，跨州企業更加頭痛。總部位於德州的西南航空公司（Southwest Airlines）和美國航空公司（American Airlines）表明，他們不會跟隨德州的命令。兩間航空公司同樣都是聯邦政府的承包商，稱必須跟隨拜登政府的命令。

代表埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp.）和摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）等逾900間公司的大休斯敦商會表示，阿博特的命令將導致德州企業更加難以安全運作。行政總裁哈維（Bob Harvey）解釋，大部份大企業支持聯邦政府強制打針，因為企業毋須負責推行防疫措施，並將消除企業之間對疫苗要求的競爭，而反對的商家主是要有來自鄉村的員工，擔心強制打針將導致人手流失。

全國有逾百間二手書店的達拉斯連鎖品牌Half Price Books坦言，要跟上相互矛盾的疫苗規定是一個挑戰。戰略總監多伊爾托馬斯（Kathy Doyle Thomas）指，「正如其他每間公司，我們正在等待更多資訊，但當事情變化那麼大和變得那麼快，任何公司都很難跟得上。」