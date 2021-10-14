新冠肺炎｜世衛：全球上週死於疫情人數降至近一年新低

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10月13日表示，全球上週有大約5萬人死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，是近一年來的最低數字。他同時指出非洲國家的疫苗接種率仍然不理想。



譚德塞在疫情簡報會上指出，除了歐洲之外，其他地區的死亡個案都下降，但認為一週內有近5萬人死於疫情仍是不可接受的水平。

他亦提到，發展中國家繼續受到疫苗供應不均的影響，稱截至9月底，全球有56個國家尚未達成10%民眾接種疫苗的目標，當中大部分都是來自非洲。當地52個國家之中，其中一半的完全接種率只有2%或以下，因此呼籲富裕國家暫停使用加強劑疫苗，而是轉贈至貧窮國家，以達成各國在今年底40%接種率的目標。

譚德塞又指，取得最少新冠疫苗的國家，當地的死亡人數都錄得新高，並點名非洲的布隆迪（Burundi）、厄立特里亞（Eritrea）及朝鮮至今仍未向民眾分發疫苗。