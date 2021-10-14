供應鏈陷瓶頸貨櫃堵塞碼頭　拜登宣布港口全天候24小時運作

美國總統拜登（Joe Biden）10月13日宣布美國最大的兩個港口洛杉磯港和長灘港將實行每天24小時、每周7日的全天候運作，以解決港口貨物堵塞問題。美國因物流出現問題，令放在馬頭的貨櫃無法處理，船隻被迫在港口外排隊，情況嚴重。



隨着美國經濟活動恢復，聖誕臨近，貨運需求增加。但礙於物流問題令船運瓶頸出現，大量貨櫃堆在港口無法及時運走，導致船隻無法繼續卸貨。多艘載着上千貨櫃的巨型貨船在港口外海上排隊。

為加快物流速度，拜登13日與碼頭及倉庫工會，運輸業及零售業界會面，並宣布洛杉磯港和長灘港將實行每天24小時、每周7日的全天候運作。沃爾瑪、聯邦快遞和UPS也已經同意全天候運作，加快國內物流速度，疏導貨櫃堵塞程況。

圖為10月1日，美國洛杉磯與長灘港口外，正在排隊等候入港的貨船。（Reuters）

據統計，加州兩大港口在2021年前8個月總共處理了1360萬個標準集裝箱，其中在8月光是進口的集裝箱就達到89萬個。即使如此，到9月中旬排隊等待進入加州港卸貨的集裝箱輪達到近百艘的程度，持續刷新歷史紀錄。

受新冠疫情影響，全球供應鏈陷入混亂。部分在早前滯留在亞洲地區的貨運船現在同一時間抵達美國，令港口無法即時處理。而隨着步入聖誕，美國即將進入消費旺季，航運瓶頸問題若無法及時解決，預料將令積壓更嚴重。