新冠肺炎｜世衛再組26人溯源團隊　中國專家楊運桂入選

世界衛生組織（WHO）就新冠溯源問題再組專家組，包括美國、印度等國的26名專家成員，中國科學院北京基因組研究所副所長楊運桂入選。中國外交部表示，中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操縱。



世界衛生組織10月13日宣布新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源科學顧問組（SAGO）26名成員的初步名單，其中包括數名曾經參加2021年初武漢病毒溯源調查的專家。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在10月13日發表的一份聲明中表示「了解新冠病毒的來源對於預防未來爆發流行病和大流疫至關重要，這需要廣泛的專業知識。」聲明又稱「世衛對來自世界各地的科學顧問組專家的素質感到非常滿意。」

世界衛生組織13日公布提議成立的科學家團隊由來自美印等國的26名專家組成，將負責制定一個新全球框架，用以研究新地方流行病和全球大流行病病原體起源可能性，包括新冠病毒。

10月14日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會，他表示，中方注意到世界衛生組織官網公布新型病原體起源國際科學諮詢小組成員遴選情況，中國科學院北京基因組研究所副所長楊運桂入選。

趙立堅稱，中方一貫主張病毒溯源是嚴肅複雜的科學問題，應當堅持由科學家合作開展研究。他說，新冠疫情發生以來，中方率先同世衛組織開展聯合研究，兩次邀請世衛專家來華開展實地考察，取得重要積極成果，為全球溯源科學合作奠定了良好基礎。

趙立堅強調，中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操縱，「我們希望包括世衛組織秘書處及諮詢小組在內的有關各方，切實秉持客觀科學負責任的態度，按照世衛大會決議要求和相關授權，以第一階段聯合研究為基礎，堅持全球視角，客觀公正履職，真正為全球病毒溯源和抗疫合作作出積極貢獻。」