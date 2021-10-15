Netflix棟篤笑節目涉冒犯跨性別者　員工不滿高層辯稱創作自由

Netflix憑《魷魚遊戲》名利雙收，不過公司內部卻因為棟篤笑演員夏佩爾（Dave Chappelle）主持的《棟篤最終回》（The Closer）鬧出矛盾。有員工認為夏佩爾的言論冒犯跨性別人士，但高層卻力撐夏佩爾。



上週上架的《棟篤最終回》目前於美國熱播。夏佩爾於節目提到，「性別是事實」，並自稱是「TERF」，即是「排除跨別性人士激進女性主義者」（trans-exclusionary radical feminist），意指他認為跨性別女性的生理性別（sex）決定她的社會性別（gender），不可改變。夏佩爾表示，跨性別群體不喜歡他，「有人向我說：『他們狙擊你。』然後我說：『一個他們還是很多個他們？』」（有跨性別人士以「他們」作為代名詞，避用性別二元的「他」或「她」）

名人如《哈利波特》（Harry Potter）作者羅琳（J.K. Rowling）都曾因為「恐跨」言論被聲討，夏佩爾的言論同樣掀起極大反應。本身是跨性別人士的Netflix軟件工程師菲爾德（Terra Field）發文稱，夏佩爾攻擊跨性別群體。關注性小眾權利的組織紛紛聲援，有組織還要求Netflix將節目下架。

I work at @netflix. Yesterday we launched another Chappelle special where he attacks the trans community, and the very validity of transness - all while trying to pit us against other marginalized groups. You're going to hear a lot of talk about "offense".



We are not offended 🧵 — Terra Field (@RainofTerra) October 7, 2021

Netflix高層卻不為所動。聯合行政總裁兼內容總監薩蘭多斯（Ted Sarando）11日發信，為節目辯論，並明言不會將節目下架。他指，公司竭力支持創作自由，意味「Netflix總會有部份人相信是有害的內容出現」，並稱不認為節目煽動仇恨或暴力。公司的跨性別員工自然不賣帳，打算20日發動罷工抗議。

圖為2019年10月27日，棟篤笑演員夏佩爾於華盛頓出席活動。（AP）

以往傳統的電影公司和電視網絡少有員工公開「手指拗出唔拗入」，但Netflix一向鼓勵徹底坦率和透明。今次事件正正反映徹底坦率文化和擁抱創作自由之間的衝突。

那麼Netflix是恐跨嗎？或許不是。公司製作的節目都大膽起用跨性別演員，例如是《勁爆女子監獄》（Orange Is the New Black）的考克斯（Laverne Cox）和《性愛自修室》（Sex Education）的薩利赫（Dua Saleh）。公司還計劃與跨性別製作人莫克（Janet Mock）合作。

只是高舉創作自由的Netflix避不過捲進爭議。2019年，Netflix應沙特阿拉伯的要求，將喜劇演員明哈傑（Hasan Minhaj）清談節目有關批評沙特的一集從沙特下架。2020年，法國電影《舞中初長成》（Cuties）被指性化女童星，波蘭電影《禁室365天》（365 Days）則被指美化性販賣。雖然掀起爭議，但Netflix仍然預訂《禁室365天》的兩部續集。

Netflix今年訂閱用戶超過2億，憑《王冠》（The Crown）和《后翼棄兵》（Queen’s Gambit）等佳作橫掃44項艾美獎，並曾經為荷里活帶來小清新，如今光環是否要褪色了？查普曼大學道奇電影和媒體藝術學院院長加洛韋（Stephen Galloway）表示，Netflix從弱者和敲問建制的局外人變成荷里活建制的中心，「當你身處中心，所有東西放大百倍。社會努力應對這些問題的同時，這種情況將愈來愈常見」。他還認為，Netflix是跨國企業，有巨大的國際野心，將導致情況變得更加複雜。