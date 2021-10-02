《魷魚遊戲》熱播致流量飆升　韓國網絡商控告Netflix求分擔費用

韓劇《魷魚遊戲》全球熱播，在各地掀起追劇潮後，影音平台Netflix卻惹來官司。由於網絡流量暴升，韓國互聯網服務供應商SK寬頻（SK Broadband）在10月1日表示已經控告Netflix，要求對方分擔因網絡流量增加、維修工作增多而出現的費用。



路透社報道，Netflix方面表示會審視SK寬頻的說法，尋求對話、探求與對方合作的方式，以確保客戶不受影響。

報道稱，《魷魚遊戲》和《D.P：逃兵追緝令》等多部韓劇在Netflix熱播，據SK寬頻表示，從2018年5月至2021年9月，公司處理Netflix數據流量暴升24倍。

類似爭議歷時數年

相關爭議並非首次在韓國出現，SK寬頻與Netflix之間也早有關於網絡流量的訴訟爭拗，2019年11月，SK寬頻向韓國廣播通訊委員會提出「就網絡使用費與Netflix談判」的調解申請，Netflix在2020年4月拒絕調解，並提出訴訟。

據韓聯社報道，Netflix方面當時主張網絡管理應當由互聯網服務供應商負責，公司沒有義務支付這些網絡使用費，而且要求特定服務商繳交網絡使用費是違反網絡中立原則。

SK寬頻公司則反駁，網絡是收費服務，Netflix已向美國、法國電訊公司支付網絡費用，也應該在韓國支付網絡費用。

首爾中央地方法院之後在2021年6月判決Netflix一審敗訴，並認為Netflix應該為服務付費是「合理的」。Netflix已在7月提出上訴。

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