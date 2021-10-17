阿富汗局勢｜聯合國：塔利班準備公布女性復課安排

阿富汗再由塔利班（Taliban）執政後，當地隨即傳出女性無法上學的消息，引起外界關注。聯合國兒童基金會（UNICEF）一名高層10月15日表示，塔利班將很快宣布阿富汗女性重返中學的計劃。



美聯社報道，UNICEF副執行主任阿布迪（Omar Abdi）上週訪問阿富汗首都喀布爾（Kabul），與塔利班教育部官員會面。對方表示正準備一個政策框架，希望在一至兩個月內，容許當地女性在六年級之後繼續上學。

阿富汗局勢：圖為2004年，一班女學生在喀布爾一間中學上課。（Getty）

阿布迪指，阿富汗34個省份之中，有5個省的女性已經再次獲准到中學上課。不過他提到當地仍有數以百萬計的適齡女中學生仍然無法上課，因此他敦促塔利班不應再拖延下去，重申她們上學對女性甚至是整個阿富汗都非常重要，而且當局亦要採取措施，例如男女學生和教師分隔，應對保守派人士的疑慮。

另外阿布迪在喀布爾期間，亦曾到一間兒童醫院視察。他對於院內有大批營養不良的嬰幼兒感到驚訝，形容阿富汗的衛生系統及社會服務瀕臨崩潰，再加上醫療物資短缺，令當地兒童面臨人道危機。