英國會議員遇刺事件　疑犯曾被轉介到防止恐怖主義計劃

英國保守黨下議院議員埃姆斯（David Amess）10月15日遭持刀男子殺害事件，朝野高層16日一同到案發現場悼念。英國傳媒披露疑犯身分，指對方曾經被轉介到防止恐怖主義的計劃。



英國廣播公司（BBC）16日報道，政府官員證實涉事疑犯是擁有索馬里血統、25歲的阿里（Ali Harbi Ali）。目前他被英國警方以恐怖主義罪扣留問話至22日，當局亦到倫敦三個地方搜查。

英國首相約翰遜（右）與在野工黨黨魁施紀賢（中）10月16日一同現身濱海利（Leigh-on-Sea），在保守黨下議院議員埃姆斯遇害現場獻花悼念。（Reuters）

報道指，阿里多年前曾轉介到英國的防止恐怖主義計劃（Prevent），該計劃的目標是阻止民眾受極端思想影響，教師或國民保健服務（NHS）等人士轉介特定人士到一個地方警方、社工及其他專家組成的委員會，決定是否及如何排解。

不過有關計劃屬自願性質，而且並非一種刑責。報道提到阿里參與該計劃的時間不是太長，他亦非軍情五處（MI5）的正式目標人物。

埃姆斯之死震驚英國，首相約翰遜（Boris Johnson）、內政部長彭黛玲（Priti Patel）及在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）16日一同到埃姆斯遇害現場獻花悼念，彭黛玲之後表示，政府會審視和加強對國會議員的保安措施。