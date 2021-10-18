美媒：中印對部隊後撤距離未能達成共識

在中印邊境局勢持續僵持之際，10月17日，印媒稱，印度空軍新任參謀長喬杜里於16日訪問了拉達克地區。彭博社10月18日引述匿名消息人士稱，中印對部隊後撤的距離未能達成共識。



彭博社引述知情人士說，中國和印度軍方指揮官就走喜馬拉雅山脈的一個戰略地區撤軍的最佳方式的討論陷入僵局。中印在邊境迎來另一緊張冬季的機會增加。

中國上週堅持要求印度撤回它去年送到中印邊境的數千名預備役軍人和武器，包括在德普桑平原（Depsang Plains）的。

知情人士稱，中印第13輪軍長級會談中，印度拒絕這一要求，並將它視為雙方在脫離接觸方面取得穩步進展後的挫折。

消息人士稱，印方想自中印邊境所有有爭議地區撤離，它們位於由實控線分隔的德普桑平原，但不是讓全部印軍返回他們原本駐守的基地，這是因為萬一發生衝突，難以將他們一下子部署到指定地點——每名士兵都必須經過一個持續一個月左右的三階段的適應過程，才能在高緯度的德普桑平原執勤。但解放軍後撤後，仍可駐轉在高海拔的西藏平原。

Air Chief Mshl VR Chaudhari #CAS visited Air Force Stn Leh and #IAF deployments at forward areas in the Northern Sector on 16 Oct. CAS took stock of the op readiness of units & interacted with the personnel stationed at the airbase and units on deployment. pic.twitter.com/o3iYZnHPjO — Indian Air Force (@IAF_MCC) October 17, 2021

《印度快報》10月17日發文稱，喬杜里於16日訪問拉達克地區，以「審查作戰形勢」並與當地印軍人員進行互動。這是該空軍參謀長自9月30日上任以來的首次參觀訪問。

關於喬杜里的此次參訪，印度空軍Twitter在10月17日也就此發文。推文寫道，16日，喬杜裏視察了印度空軍在北部前線地區的部署，還與駐紮在空軍基地的人員和部隊進行了互動。