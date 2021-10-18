北約秘書長：應對中國是未來重點　中國已對歐洲安全產生影響

北約秘書長稱，應對中國崛起將成為北約未來目標的重點，因中國通過其網絡能​技術、新遠程導彈對歐洲安全產生影響。



英國《金融時報》10月18日報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，應對中國崛起帶來的安全威脅，將是北約未來理念的重要組成部分。

斯托爾滕貝格表示，北約是北美和歐洲的聯盟：「但地區面臨着全球挑戰，恐怖主義、網絡以及中國的崛起。因此，當涉及到加強我們的集體防禦時，也涉及到如何應對中國的崛起。」

拜登（Joe Biden）、約翰遜（Boris Johnson）、默克爾（Angela Merkel）等主要領導人出席北約峰會（請點擊大圖瀏覽）：

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斯托爾滕貝格指出，中國離他們越來越近 ：「我們可以在北極看到他們，在網絡空間看到他們，他們大力在我們國家投資關鍵的基礎設施。」

「我們可以預測的是，中國的崛起將影響我們的安全。」

報道指出，幾十年來，北約一直致力於對抗俄羅斯，並從2001年開始打擊恐怖主義。美國最近將焦點對準中國，正值其地緣政治取向從歐洲轉向中國之際。

這標誌着北約對其目標進行了重大反思，反映出美國的地緣戰略重心轉向亞洲。

北約將在2022年夏天的峰會上通過新的戰略方針，該戰略方針將概述北約未來10年的目標。2010年採用的現行版本戰略方針沒有提到中國。