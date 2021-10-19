中國外交部：誰打着航行自由幌子搞軍事威懾　國際社會看得清楚

中國和俄羅斯軍艦被指首次同時通過津輕海峽後，在10月19日的中國外交部記者會上，發言人汪文斌被問到此與某些國家船艦通過台灣海峽有什麼區別，中方對此作出回應。



10月18日，10艘中國和俄羅斯軍艦首次通過日本本州和北海道之間的津輕海峽。

在中國外交部10月19日舉行的例行記者會上，有記者就此事提問稱，台灣海峽和津輕海峽都是合法的國際水域，都允許軍艦航行，但是在本周早些時候，中方稱過境台灣海峽的行為是可恥的，詢問這兩個情況有什麼不同或者相似。

中國外交部發言人汪文斌回應稱「你問兩者有何不同，我可以告訴你的是，是誰在炫耀武力、滋事挑釁，是誰打着航行自由的幌子搞軍事威懾，破壞地區的和平穩定，國際社會看的是清清楚楚。」

此前，中國智庫10月17日發布消息，美國海軍第七艦隊證實美加軍艦聯合穿越台灣海峽。中國外交部發言人趙立堅10月18日主持例行記者會時回應稱，美艦近來多次在台灣海峽炫耀武力、滋事挑釁，還變本加厲拉盟國下水，勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣，這不是對什麼自由開放的承諾，而是對地區和平穩定的蓄意干擾和破壞，國際社會看得清清楚楚。

18日，日本防衛省幕僚部發布消息稱，日本海上自衛隊發現中俄10艘艦艇於當地時間上午8時通過日本津輕海峽，這是中俄艦艇編隊首次同時通過津輕海峽。