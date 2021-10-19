日本新冠疫情大幅緩和　但連日本人也不清楚成功抗疫具體原因

幾乎在一夜之間，日本突然成為新冠肺炎的成功防疫國家，讓許多人感到吃驚。不過，日本到底是怎麼辦到的？似乎連日本民眾也搞不清楚。



美聯社報道，東京的單日確診病例已從8月中旬高峰的近6,000例，降至穩定低於100例，為11個月來最低水準。與歐洲和其他亞洲國家不同，日本從未實施過任何接近封城的措施，只實施一系列相對沒有強制力的緊急狀態措施。

▼▼▼日本疫情大幅緩和有什麼可能原因？▼▼▼

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日本防疫成功的可能因素，包括遲來但極為迅速的疫苗接種活動、管制夜生活區、民眾戴口罩，以及8月下旬天氣惡劣，迫使民眾宅在家裏。

不過，日本民眾普遍仍對確診數大幅下降的原因感到困惑。專家擔心，在這樣不知道確診數急遽下降確切原因的情況下，隨著疫苗效力逐漸減弱和冬季到來，日本可能會再次面對像今年夏季一樣的疫情。

有人懷疑確診數下降，可能是因為檢測人數減少，但東京都政府數據顯示，陽性率已從8月下旬的25%下降至10月中旬的1%，檢測人數則減少三分之一。東京都醫師會副會長豬口正孝說，陽性率的下降顯示感染已趨緩。

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公衛專家希望對確診數下降的原因進行全面調查。一份GPS數據分析報告顯示，在9月30日結束的第三次緊急狀態期間，民眾在市中心主要娛樂區的活動減少。

東京都醫學綜合研究所社會健康醫學研究中心長西田淳志說：「我相信，民眾減少光顧娛樂區和疫苗接種，都對確診數下降有所貢獻。但隨着緊急狀態結束，民眾將重返娛樂區，這將可能影響未來幾周的感染狀況。」

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