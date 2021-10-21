俄羅斯單日染疫死亡個案再創新高　普京批准全國放假逾一週抗疫

俄羅斯10月20日新增1,028宗與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有關的死亡個案，創單日新高。全國當日新增34,073宗確診個案。總統普京（Vladimir Putin）10月20日批准全國民眾在10月30日至11月7日放有薪假，部份地區可提早開始放假或延長假期，以阻止疫情進一步擴散。



普京10月20日在電視轉播的政府會議上說，每個地區的流行病發展情況也不一樣，因此地區首長有權推行額外的措施。

總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）支持讓全國民眾放假一週的計劃。最終由副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）在10月19日的電視轉播政府會議上提出這計劃。戈利科娃當時提出，讓全國民眾自10月30日起放假一週，一些地區應提早於10月23日起放假。她亦要求沒接種新冠疫苗的退休人士開始在家自我隔離。

首都莫斯科10月19日宣布，沒接種新冠疫苗的60歲或以上人士，必須遵守4個月的居家令。