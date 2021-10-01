新冠肺炎｜新加坡單日確診人數再升　俄羅斯新增死亡人數創新高

全球多地的新冠肺炎（COVID-19）疫情仍有升溫跡象，新加坡9月30日的單日新增染疫人數，再創疫情以來新高，俄羅斯單日新增新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡病例數，也在10月1日連續第4天創下新記錄。
新加坡
新加坡9月30日再多2,478宗確診個案，累計增至96,521宗。衞生部指，新增確診包括2,022宗社區案例，452宗來自外勞宿舍，其餘4宗為輸入個案。全國再多2人死亡，為未接種疫苗的長者，全國累計有95人染疫逝世。
新加坡放寬防疫措施後疫情升溫，促使政府暫停進一步重開行動並收緊防疫措施。
俄羅斯
俄羅斯的新冠病毒疫情防控指揮部1日指，全國新增24,522宗確診病例，累計增至7,535,548宗。新增染疫人數最多的城市為莫斯科和聖彼得堡（Saint Petersburg），分別再多3998和2077人確診。
俄羅斯1日新增887宗死亡案例，為連續第4天錄得單日最高死亡人數。
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