NBA爆驚天醜聞　18球員聯手騙400萬美元保險　手法卻如「小學雞」

正在操辦75週年慶典的NBA，最近遇上了一件糟心事。就在10月7日，美國聯邦調查局（FBI）指控18名前NBA球員「騙保」，從聯盟為球員提供的健康福利中惡意薅羊毛（意指牟取不正當利益），涉案金額近400萬美元。



這些球員中不乏東尼阿倫、格連戴維斯（Glen Davis）這樣的總冠軍球隊名將，18個人的NBA生涯薪水總和超過3.43億美元，最後卻因400萬美元栽了跟頭。

目前，其中15人已經被FBI拘捕。若醫療欺詐和電訊欺詐罪名成立，可能將面臨最高20年監禁。讓人哭笑不得的是，這些球員「騙保」「騙報銷」的手段漏洞百出。

兩球員在同日治療相同的12顆牙 有人在前往巴黎的飛機上卻同時於加州就診（點圖了解更多）▼▼▼

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打滿3年就能領福利

根據曼哈頓聯邦法院的起訴書，2017年至2020年，這18名球員向NBA提交了虛假發票，報銷了自己並沒有真正接受過的醫療服務。這些服務來自一家按摩師工作室、兩家牙科診所，以及一家從事「性健康、抗衰老和提升整體幸福感」的養生會所。前籃網隊球員泰倫斯威廉斯（Terrence Williams），在這起事件中扮演領頭的角色。他是2009年的11號秀，只在NBA打了4個賽季。根據NBA在2016年推出的新政策，球員只要在NBA打滿3年，就有資格為自己和配偶申請看病津貼，稱之為「NBA球員健康福利計劃」。在球場上鬱鬱不得志的泰倫斯威廉斯瞄上了這份福利。 2017年11月，他以按摩脊椎為由，偽造發票向聯盟提交了1.9萬美元的治療費用報銷申請，最終順順利利地領到了7672美元。他嚐到了甜頭，同時更發現了「商機」。全聯盟退役球員無數，不如自己來當中間人，教大家怎麼鑽這個空子，也能拿不少回扣。於是，他借助專業人士幫助，製作了更多的假發票和醫生證明，開始向其他球員安利這筆買賣，很快就有10名球員加入了他的行列。從這10個人那裏，泰倫斯威廉斯至少拿到了23萬美元的回扣。

球星騙保錯漏百出

隨着這支「騙保」隊伍愈來愈壯大，破綻也愈來愈多，被抓住把柄就只是時間問題了。據檢察官透露，這些偽造的發票和醫療證明其實非常粗製濫造，且漏洞百出。「沒有抬頭，格式也很奇怪，而且是在同一天裏由不同的醫療機構簽發的。有些醫生的證明信裏還有語法錯誤，甚至拼錯了病人的名字。」不光造假水平不怎麼樣，這些球員互相之間也沒有任何的默契與提前串通，病歷撞車的情況屢屢發生，「病情」也十分誇張。比如Tony Wroten和東尼阿倫，兩位東尼同在2018年9月6日為相同位置的13顆牙進行了治療。而就在幾週之後，他們又在相同的12顆牙進行了治療。還有一些案例同樣誇張，檢察官通過出行記錄很輕鬆就查到了破綻，因為球員行蹤和看病的地點完全對不上。曾經深受球迷喜愛的格連戴維斯，2018年使出了分身術，發票顯示他在加州比華利山莊的診所看牙，而出行記錄上當時他正坐在去往巴黎的飛機上。還有一位前火箭隊球員Craig Smith，同樣在2018年12月遞交了一張在該診所接受根管治療的發票，當時本人正在中國台灣的SBL聯賽大殺四方。這樣荒唐的行為，卻持續了3年之久。 18個人裏最多的從NBA騙保了20多萬美元，最少的也有4萬美元。總的金額加起來將近400萬美元。

「黑吃黑」罪加一等

時間一長，這支騙保隊伍的內部，也出現了不團結的聲音。和泰倫斯威廉斯在籃網隊當過隊友的Chris Douglas-Roberts，腦子一熱選擇了「黑吃黑」，在前者幫助下騙到了報銷，卻把說好的回扣錢賴掉了。「聰明」的泰倫斯威廉斯心生一計，假裝成NBA審核人員給他發郵件，聲稱他的票據不對，要求Chris Douglas-Roberts退錢。也正是這封郵件，讓泰倫斯威廉斯罪加一等，被曼哈頓地方法院指控其電訊詐騙，如果罪名成立就要再加兩年監禁。對於這齣鬧劇，NBA聯盟表示很傷心，發表聲明稱：「NBA和球員工會為球員提供的福利計劃，是他們職業生涯和人生進程中的健康保障，這次的事件令我們非常沮喪。」

球迷們應該都還記得2016年那次轟轟烈烈的勞資談判，這項福利計劃也是當時談判協議中的一部分，當時也被看作是球員一方的重要勝利。時任球員工會主席克里斯・保羅（Chris Paul）甚至將其稱為美國體育界中的首創，「這能保障整個NBA大家庭，大家走出了前所未有的一步，來保障退役球員的健康生活，我十分驕傲。」如今，這樣的關懷計劃卻被鑽了空子，成了部分球員的牟利工具，怎能不叫當時的為眾人抱薪者寒心。而且，這樣的行為竟然持續了足足3年沒有被NBA發現，這背後的問題同樣值得思考。

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