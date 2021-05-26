NBA場外的新冠監測犬　精準緝「毒」法可成新常態？

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-05-26 18:00

經過將近一年的賽程延期、現場觀賽取消後，今年初，不少NBA球迷終於有機會回到賽場。不過，除了常規的防疫措施外，邁亞密熱火隊（Miami Heat）的球迷們還要接受額外的新冠病毒檢測——只不過檢測方法並非傳統的非深喉唾液測試，也不需要被工作人員拿着棉簽、探入鼻腔內部，而是由一隻經過訓練的新冠緝「毒」犬進行「貼身檢查」。

在佛羅里達州邁亞密海岸的美國航空球場（AmericanAirlines Arena）外，球迷們保持着社交距離排隊站在檢測區域內，兩隻經過幾個星期專門培訓的緝「毒」犬逐個走到輪候者跟前，聞一聞放在身體一側的手，如果狗狗在此時坐在球迷身邊，那麼很不幸，這意味着狗狗在這位球迷身上嗅出病毒，無緣入場觀賽；如果狗狗繼續往前走，球迷便順利通關。

「他們能在幾秒鐘之內檢查出（新冠病毒）。狗是最高效的移動檢測系統。」負責管理這些緝「毒」犬的安保公司Global K9 Protection Group副總裁Michael Larkin這樣說。

隨着疫情進入第二年中，從韓流組合BTS到NBA球隊熱火，世界各地的各類大型娛樂及體育賽事主辦方正在想方設法向觀眾重啟活動，前者在去年舉辦了一場線上付費演唱會，NBA則繼去年取消觀眾觀賽後，嘗試逐步回歸正常賽季，終於在今年迎接觀眾回現場觀賽。面對大量的球迷，如何高效的進行檢疫成為一個難題。

疫情期間專營緝「毒」犬服務的新創公司SNIFF聯合Global K9 Protection Group，向邁亞密熱火給出了這一提案。據《福布斯》（Forbes）新聞網報道，此次賽季期間，「緝毒犬」的準確率達到一般核酸檢測的92%。

在此之後，新冠監測犬作為防疫措施的可靠性得到了進一步驗證。一項由法國國家獸醫學校（École nationale vétérinaire d'Alfort）及巴黎Necker-Cochin醫院於本月19日聯合發布的研究結果顯示，狗對新冠病毒檢測的準確率高達97%；本周一（24日），又一項英國倫敦大學衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）發布的研究結果顯示，通過患者穿過的衣服，狗對病毒的檢測準確度高達94.3%，幾乎與核酸檢測97.2%的準確率相媲美。

若這些狗真能識別新冠肺炎患者，牠們最後可能會被用於某類「監測犬」部隊中。 （REUTERS/Matthew Stock）

另一家進行監測犬培訓的企業Bio Detection K9，更是在實驗中發現至少兩名處於潛伏期的患者，經監測犬確認後核酸檢測結果仍呈陰性，卻在當天晚些被檢測出陽性，公司總裁Jerry Johnson指，這說明狗「有可能比核酸檢測對病毒更加敏感」。

這是否意味着在不久的將來，新冠緝「毒」犬能夠成為常規防疫手段呢？

狗狗如何檢測病毒？

在英國慈善機構醫療監測犬（Medical Detection Dogs，暫譯）的訓練中心，一隻名叫Tala的3歲拉不拉多匆匆的嗅了嗅到訪的《衛報》（The Guardian）記者，轉身又跑回了它的訓練員身旁。一旦嗅到新冠病毒的存在，Tala便會停下，用力搖動尾巴，但這次卻沒有——「這人身上沒有那股味道。」

在英國醫療監測犬機構中，受訓的狗狗以拉不拉多、金毛尋回犬以及西班牙小獵犬維多。創始人Guest表示，這些狗天生愛找東西，而且非常友善、喜歡在人多的地方工作。（IG@medicaldetectiondogs）

記者通過了測試，手上卻留下了Tala鼻頭粘液濕潤的觸感——一個接受檢測所不得不付出的微小代價。事實上，狗狗擁有出色的嗅覺正是得益於這些粘液，它能夠溶解空氣中的氣味分子，並將他們輸送到鼻子表面數量多達三億個的嗅覺接收器，比人類多出50到60倍。

來自美國約翰斯・霍普金斯大學衛生健康中心（Johns Hopkins University Center for Health Security）的Amesh Adalja博士解釋稱，緝「毒」犬們並非直接聞到了病毒的味道，而是檢測出了人體在感染時所發生的變化：「新冠病毒其實並沒有氣味，而是當人感染病毒時，他們的新陳代謝、呼吸發生特定的變化，而狗狗經過訓練，便可以捕捉這些細微的變化。」

緝「毒」犬成防疫前鋒？

通過氣味檢測人體健康狀態，Tala已經是老手，在緝「毒」小隊裏保持着最高準確率記錄。他的姑姑Daisy，更是監測犬中的先驅，不僅參與了最早的膀胱癌檢測實驗，還一度幫助主人Claire Guest博士——醫療監測犬的創始人檢測出乳腺癌早期，Guest回憶稱：「她（當時）總是盯着我看、用身子推我。」

專家稱，病毒本身沒有氣味，但人體感染後所發生的微小變化會引發可被狗狗辨識出來的氣味。（IG@barnakutya）

像Tala一樣，Guest的機構中許多狗從小就接受訓練、成為醫療監測犬。但Larkin表示，即便是毫無經驗的狗，經過八個星期左右的訓練時間，也可以形成對某種特殊氣味強烈印象，並進行偵測。

不過，許多科學家並不認為監測犬能夠徹底取代核酸檢測，這些訓練有素的狗狗或許能在人群聚集的場所進行快速篩查，但其後仍然需要核酸檢測來進行最終確認。但僅實時檢測這一特性已經可以大大提升檢測效率，為疫期生活在一定程度上回歸常態創造可能。

目前，對於新冠病毒引發人體產生的特殊氣味，科學家們口中的「揮發性有機化合物」（volatile organic compounds，VOC）究竟為何，人們尚不明確。各地所進行的嘗試中，有的運用患者汗液訓練狗狗，有的則運用衣物。若能確定氣味分子的來源和成分，訓練機構便能更加高效的培訓更多監測犬，以投入現實檢測的需要。

Adalja博士則提出，監測犬對於氣味的反應或許能引發一種類似呼吸酒精測量儀的新發明。不過，在那之前， 法國、沙特阿拉伯、芬蘭等許多國家的政府或企業，已經開始積極訓練監測犬，並在機場、建築工地等各類場所派出「緝毒隊」。在不久的將來，我們的確可能會在生活中看到緝「毒」犬穿梭於人群之中。