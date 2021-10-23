艾力寶雲拍戲意外走火事件後首表態　稱向受害者家屬表達慰問

美國男星艾力寶雲（Alec Bladwin）10月21日拍戲時，其使用的道具槍意外走火，攝影指導中槍身亡、導演亦告受傷。事隔一天後，艾力寶雲首度開腔談及事件，稱對事件感到震驚，並慰問死者家屬。



艾力寶雲22日在Twitter留言，表示自己難以用文字表達對攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins）離世的震驚和傷痛，形容對方生前是一位備受同僚敬重的人。他指自己正配合警方調查事件，並已經聯絡哈欽斯的丈夫，向對方及家人提供支援，同時就他和兒子及所有認識和敬愛哈欽斯的人感到心痛。

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

目前當局仍然調查事件原因，《綜藝》（Variety）雜誌報道，荷里活工會「戲劇舞台雇員國際聯盟」（IATSE）一份備忘錄提到，涉事道具槍曾發射一發實彈，擊中哈欽斯及導演索薩（Joel Souza）。

事件發生於當地時間21日約下午1時50分，艾力寶雲等人當時正在國新墨西哥州博南薩溪牧場（Bonanza Creek Ranch）拍攝西部電影《Rust》，一枝載有空包彈道具槍出現啞火情況，哈欽斯及索薩相繼中槍，哈欽斯由直升機送往位於阿爾伯克基（Albuquerque）的新墨西哥州大學醫院，其後傷重不治，終年42歲。索薩則送到另外一間醫院接受治療。

目前電影製作已經暫停，艾力寶雲發言人強調，演員和劇組安全是首要考慮的事情。

艾力寶雲從影數十年，曾憑電影《厄運急轉彎》（The Cooler）獲提名奧斯卡最佳男配角獎。他曾參演《摘星奇緣》（Notting Hill）和《無間道風雲》（The Departed）等電影。

1993年，武打巨星李小龍的兒子李國豪拍攝電影《烏鴉》（The Crow）期間同樣被道具槍意外殺死。當時他只有28歲。