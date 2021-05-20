畢加索《坐窗邊的女人》7億成交：模特兒全是情人　沒一個好下場

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-05-20 15:30

1億美元，7.76億港幣。即使在新冠疫情的衝擊下，畢加索（Pablo Picasso）他老人家的畫依舊以天價出售了。而且拍賣過程僅僅用了19分鐘（這說明了什麼？就是來買畢大師的畫的，多少錢都要拿下！）正如網友們所說，真的是「不加思索就購了」。

據日站君所知，這幅7.76億的畫《坐窗邊的女人》，可不是畢大師所畫的第一幅天價之作了。不過，縱使畢加索的天價畫有千千萬，還是逃不過一屆網友「八卦」的心。發現沒有？這些高昂的畫作總有那麼一部分是關於「女人」的作品。女人？畢大師：「呵，我最不缺的就是女人。」

比如，大家再熟悉不過的，初中美術課本經常出現的作品《夢》，成交價高達1.55億美元。還有去年轟動一時的「撕畫事件」。價值逾2億港幣的畢加索名畫《女子半身像》在美術館展出時，被一位20歲男子撕毀。這件事不僅僅引起了業內外人士的高度關注，還讓這幅畫再次名聲大噪。當然，也少不了他的《阿爾及爾的女人》，13億港元的拍賣價格創造了當時當代藝術作品的最高成交紀錄。顯而易見，畢加索的畫中從不缺「女人」。

有人說，畢加索把愛過他的所有女人都變成了天價名畫，也有人說，是這些女人締造了大師畢加索。

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寫到這裏，套用最近網上特別流行的一句話，「沒有人可以永遠年輕，但畢加索的情人可以」。即使畢加索風流成性，頻繁的出軌，家暴，拋棄，PUA，但最終，她的情人還是會說「與他相伴會是一場災難，但我不想錯過這場災難」。

需要多少個繆斯，才能成就一個畢加索？

顯而易見，7個。但被他愛上的女人沒一個好下場。如今我們常常能看到的是畢加索的功成名就，他一生有37000件的作品，他是現代藝術的創始人，西方現代派繪畫的主要代表，還開創了立體主義。他的作品流芳百世，被世人拍案叫絕，一幅畫能賣出超10個億的天價。

但只有一部分人會記得，畢加索那些名畫背後有至少7個女人的悲劇。尚-巴蒂斯．卡密爾．柯洛說過：「你已經把愛給了藝術，要忠貞不渝。」可能畢加索也只是把所有的愛都給了藝術和自己。

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