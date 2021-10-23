西班牙前國王被指情婦逾5千　患性上癮須打針控慾　避免到處播種

英國每日郵報報兗，西班牙前警察署長日前赴國會聽證會作證，表示特勤人員曾為前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）施打俗稱「乖乖針」的女性賀爾蒙和睪固酮阻斷劑，以抑制這位風流國王的性衝動，避免在外留下太多私生子女及感情債。



（編按：名為José Manuel Villarejo的前警察局長因勒索及貪污被控，他在國會聽證會上做出述指控。他稱意大利情報部門National Intelligence Centre對國王施打女性賀爾蒙和睪固酮阻斷劑，因「他這麼慾火中燒，被視為國家問題。」他還說，特工們不能留下國王與任何女子在一起。

現年70歲的José Manuel Villarejo否認有份參與控制前國王性慾的工作，稱他是從國王前度情人、德裔丹麥慈善家卡洛琳．拉森（Corinna Larsen）那裏聽到此事。）

因健康問題及醜聞纏身，卡洛斯已於2014年退位，由王儲費利佩六世（Felipe VI）繼位。然而因貪腐醜聞影響，現年83歲的卡洛斯去年離開西班牙，流亡阿拉伯聯合大公國。

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倫敦《泰晤士報》報道，卡洛琳．拉森，西班牙歌手莎拉．蒙蒂耶，比利時女子莉莉安．莎蒂歐（Liliane Sartiau），末代意大利國王的女兒瑪麗亞等都和卡洛斯有一腿，莎蒂歐的女兒曾對卡洛斯提出確認親子關係的訴訟。

西班牙作家馬丁尼茲（Amadeo Martinez）著有《國王的5000個愛人》（暫譯）一書，直指卡洛斯有性癮問題，和他有過關係的女性不下5000人。（編按：特勤局政府內部稱他的性慾危害國家安全。）

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