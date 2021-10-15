英國王室維多利亞時期就出過一位「梅根」　遭遇悲慘　同樣曾出走

「忠誠文化及維護形象的體制問題，至今依舊造成困擾」，研究英國與南亞帝國史及跨文化的學者艾沃告訴《時代》，「問題在於同化其他人，但受到的待遇和有王位繼承權的人不同，且若發生有損形象的情況，就不會顧慮這些人屬於集體形象的一部分，反而會被犧牲」。



退出英國王室的薩塞克斯公爵（The Duke of Sussex）哈里（Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）之前接受美國非裔主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，梅根直言，成為王室成員後，就再也沒看過自己的護照、駕照、車鑰匙，甚至有自殺念頭想求助身心科，竟遭到王室拒絕。

艾沃（Priya Atwal）7日推文，分享英國維多利亞女王（Queen Victoria）在1850至1860年代間，收了許多來自殖民地的「乾子女」，直指他們當時受到的待遇和今日梅根的處境相似。她表示，維多利亞女王的乾子女「在許多領域都淪為形象人物」……

維多利亞時期就有「梅根」 靠乾子女建立王室形象（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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來自印度西南部庫爾格（Coorg，今日果達古縣，Kodagu）的古拉瑪（Gouramma），是當地統治者的女兒，她1852年隨父親到英國，當時年僅11歲，並成為首位受洗為基督徒的印度王族成員，而維多利亞女王在受洗儀式上認她當乾女兒，古拉瑪自此成為英國王室的「公主」。「維多利亞女王不准古拉瑪再與父親見面，她最後也不會說母語印地語，這很殘酷」，艾沃說，「古拉瑪仍被殖民角度對待，一切都是為了確保她的行為不損害王室形象」。她指出，古拉瑪在青少女時期曾多次想逃離王室，她的行為也被外界曲解，與梅根的情況相似。

維多利亞女王1960年代又多了2位乾兒子，分別是阿比西尼亞帝國（Abyssinia，今日衣索比亞）皇帝兒子阿拉瑪于（Alamayu）與毛利人波瑪雷（Albert Victor Pōmare），而波瑪雷1863年在英國出生，他們被交由中上階層的「監護」家庭撫養，但教育及舉止訓練都由維多利亞女王主導。艾沃強調，維多利亞女王會收這些不同族裔小孩當乾子女，主要是針對整個帝國建立英國王室的新形象，並稱現今的王室公開形象，以及與媒體的關係，都和維多利亞時期一致，像是維多利亞女王與乾子女拍攝家庭照，包括1850年成為她首位乾女兒的西非女孩波內塔（Sarah Forbes Bonetta）。「雖然他們都是被收養，但互相視為家人」，艾沃表示，這樣的合照塑造英國王室的美好家庭形象，而王室隨著時間愈在意公眾輿論，維護形象也就愈重要，「任何事都以王室制度、王位在位者、英國王室家族利益為重，這是自古以來的基調，特別是在近代史」。

大眾欠缺帝國、種族主義史知識

當這些乾子女的行為有損王室形象，立刻會遭致媒體批評，像是身為印度北部旁遮普（Punjab）統治者的杜利普‧辛格（Duleep Singh），數年生活揮霍無度，加上反對英國併吞旁遮普，「隨後他就被媒體猛烈抨擊」，艾沃稱，「梅根遭到的對待，還有涉及種族主義的歷史，其實早就存在」。杜利普‧辛格1854年被免去旁遮普統治者身分，時年16歲的他在英國定居，受洗為基督徒，維多利亞女王則認他的小孩為乾子女，包括主張女性投票權的索菲亞（Sophia Duleep Singh）。艾沃說：「各方面來看，隨著媒體環境發展，老問題也不斷擴大。」

由於20世紀小報興起，狗仔造成1997年戴安娜王妃身亡悲劇，不少記者也想方設法偷聽王室成員通話內容。《時代》表示，大眾對艾沃的推文引起大眾關注，這讓她感到驚訝，顯示大眾缺乏對歷史的認知。艾沃直言：「這代表在帝國及種族主義歷史知識上，我們還有很長一段路要走。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一切都以英國王室形象為重！帝國史學者揭露：維多利亞時期就有「梅根」】