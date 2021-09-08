戴妃電影《Spencer》中文版預告終曝光　將揭秘英國王室離婚內幕

執掌多部人物傳記型電影的智利金獎導演拉臘因（Pablo Larraín）再出新作《Spencer》，邀請風格叛逆、性格灑脫的姬絲汀史釗活 （Kristen Stewart）詮釋戴安娜王妃（Princess Diana，原名Diana Spencer）！雖然《Spencer》電影預告早已發布多時，但近期才釋出中文版字幕，以下就讓我們一起來解析戴安娜王妃傳記電影《Spencer》的劇情與看點！



1. 陰鬱沉重的王室生活

《Spencer》故事描述 1911 年 12 月，在歌舞昇平的聖誕慶祝活動開展時，戴安娜王妃與查理斯王子的婚姻卻已走入冰點，關於離婚與外遇的傳言甚囂塵上，在一片歡樂的節慶氣氛中，戴安娜王妃下定決心離婚並重新掌握自己的人生，從預告中我們可以看見戴妃在這段婚姻中壓抑的一面，鬱鬱寡歡的心境在最後以一句「 They don't. 」台詞作結，短短 1 分鐘就足以被其中陰鬱的氛圍感染。

2. 挑戰「神還原」戴妃

首度擔綱出演戴安娜王妃的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart），引來不少王室粉絲們熱議，由於原先公告選角結果時，許多網友都認為姬絲汀直率瀟灑的個性和中性打扮與戴妃的高貴氣質不符，但在首波劇照及預告片曝光後，姬絲汀模仿戴妃戴上黑紗帽的神韻，反而讓粉絲們紛紛驚艷於她的「神還原」，她在片中的演技更廣獲歐美影視權威的高度讚賞，就連向來以嚴格著稱的《衛報》（Guardian）也給予五星滿分肯定，更有望角逐下屆奧斯卡影后。

點擊放大瀏覽中文版預告截圖 看看姬絲汀的神韻有多似戴妃▼▼▼

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3. 靈魂演繹戴妃心境

過去曾因「脫鞋走紅毯」與私人生活「爆紅」的姬絲汀，在《Spencer》記者會上表示：「我經歷過相當高度的關注，但是遠不及戴妃作為整個族群的紀念性、象徵性的代表。」會後許多歐美影評指出，姬絲汀精準地捕捉了戴妃的痛苦及生活於王室體制內的壓抑，而姬絲汀對王室口音和舉止的詮釋更是無可挑剔。

4. 王室浪潮席捲全球影視

近年來，全球觀眾開始對英國王室感到興趣，除了《Spencer》之外，在 Netflix 爆紅的原創英國影集《王冠》（The Crown）也是以英國王室的婚姻故事為主軸，並正開拍第 5 季。而曾一手將《上流寄生族》送入奧斯卡的發行品牌「 NEON 」也已經搶下電影版《Spencer》的北美發行權，伴隨著戴妃逝世 25 週年紀念，這部電影儼然成為一部具紀念性的影視作品，相信屆時也將吸引許多王室粉絲們，藉由電影重新回味、懷念戴安娜王妃的迷人風采！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《黛妃》中文預告終於發布！克莉絲汀史都華完美重現黛安娜王妃神韻，揭秘英國皇室離婚內幕】