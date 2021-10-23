普京「瓦代爾」講話直言：資本主義模式已走到盡頭

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月21日說資本主義模式已走到盡頭，歐洲能源危機便是其所導致的後果。



普京21日在索契（Sochi）舉行的瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai International Discussion Club）第18屆年度全會上發表講話。活動由這個俄羅斯知名智庫舉辦。

圖為10月21日,俄羅斯總統普京在索契出席瓦爾代國際辯論俱樂部第18屆年度全會上發表講話。（AP）

資本主義已耗盡自身

他說：「所有人都說，現在的資本主義模式，即大多數國家的社會結構的基礎，它已耗盡自己，並且不再為一系列日益複雜的分歧提供解決方案。」

普京舉例稱，現時在能源市場上所目睹的狀況，顯示資本主義並不奏效。

西方從小灌輸選擇性別權 真正可怕

普京提到，西方向孩子灌輸他們有選擇自己性別的權利是很可怕的一種情況。他形容，西方這是打着進步的幌子犯下幾乎反人類的罪行。

他說：「孩子從小被教導說男孩很容易成為女孩，反之亦然。實際上，這是老師給他們（孩子）灌輸一項全部人都應該有的選項，撇開父母並強迫孩子做出能破壞其生活的決定。」

圖為俄羅斯總統普京10月21日在索契出席瓦爾代國際辯論俱樂部第18屆年度全會上發表講話。（AP）

西方支持烏克蘭威脅俄羅斯

普京表示，西方支持烏克蘭軍事發展，對俄羅斯構成嚴重威脅。

他告訴記者與俄羅斯專家，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）19日訪問烏克蘭時表明，沒有第3國有權否決烏克蘭希望成為北約（NATO）成員國，這番話有效地在為烏克蘭加入北約鋪路。

普京指，無論烏克蘭是否成為北約成員國，俄羅斯的利益都會受到影響，「（烏克蘭成為）北約正式成員國可能不會發生，但其軍事發展已在進行。這真的會對俄羅斯構成威脅，我們已注意到這點。」

俄羅斯衛星通訊社22日稱，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）受訪時稱：「（普京在瓦爾代發表的）講話無論如何都不應影響與西方國家的關係，俄羅斯過去、現在和未來都是歐洲的一部分。」