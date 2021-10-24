土耳其擬驅逐10名西方國家大使　回應釋放被捕商人要求

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）10月23日表示，他已下令該國外交部將10名西方國家駐當地大使為不受歡迎人物，作為對方要求釋放商人卡瓦拉（Osman Kavala）的回應。



卡瓦拉被指資助2013年的全國反政府示威，以及參與2016年流產政變，他一直否認指控，但至今已在監獄服刑四年。

美國、加拿大、丹麥、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭及新西蘭駐土耳其大使在18日發表聯合聲明，要求土耳其當局公正及迅速處理卡瓦拉的案件，並呼籲安卡拉方面即時釋放卡瓦拉。

土耳其外交部其後傳召該10國大使，批評他們的聲明不負責任。埃爾多安23日在東北地區出席活動時向支持者表示，他已向外長作出必要指示，要求即時將該10名外國大使列為不受歡迎人物，稱他們如果不了解土耳其，就要離開當地。

挪威外交部其後向路透社稱，目前未收到土耳其方面的通知，強調大使並沒有做過導致被驅逐的事情，並指土耳其一直清楚挪威的立場。